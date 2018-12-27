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Кайли Дженнер подарила годовалой дочери на Рождество игрушечные Ferrari и Lamborghini

Кайли Дженнер подарила годовалой дочери на Рождество игрушечные Ferrari и Lamborghini фото: Global Look Press
Покупка двух автомобилей обошлась в 800 долларов.

21-летняя Кайли Дженнер, давно вышедшая из тени ставы своей старшей сестры Ким Кардашян, сегодня сама – знаменитость, у которой есть свои армия поклонников. С ними в своем Instagram девушка поделилась новостью. В качестве подарка на Рождество своей годовалой дочери Сторми молодая мама преподнесла два игрушечных автомобиля – красную Ferrari и черную Lamborghini.

Автомобили дочери Кайли Дженнер
Страница Кайли Дженнер в Instagram

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Малышка, конечно, пока не может оценить такой шикарный подарок, но сама телезвезда, кстати, любительница дорогих автомобилей, осталась от покупки в восторге. Как отмечают поклонники Кайли, они не сомневались в том, что заботливая мама пойдет ради дочери на любе траты. И не ошиблись.

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дорогой подарокдочьКайли ДженнерРождество

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Кайли Дженнер подарила годовалой дочери на Рождество игрушечные Ferrari и Lamborghini
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