Кайли Дженнер подарила годовалой дочери на Рождество игрушечные Ferrari и Lamborghini

Покупка двух автомобилей обошлась в 800 долларов.

21-летняя Кайли Дженнер, давно вышедшая из тени ставы своей старшей сестры Ким Кардашян, сегодня сама – знаменитость, у которой есть свои армия поклонников. С ними в своем Instagram девушка поделилась новостью. В качестве подарка на Рождество своей годовалой дочери Сторми молодая мама преподнесла два игрушечных автомобиля – красную Ferrari и черную Lamborghini.

больше по теме Кайли Дженнер поделилась новыми снимками с подросшей дочерью Телезвезда Кайли Дженнер выложила в свой микроблог снимки с маленькой дочерью.

Малышка, конечно, пока не может оценить такой шикарный подарок, но сама телезвезда, кстати, любительница дорогих автомобилей, осталась от покупки в восторге. Как отмечают поклонники Кайли, они не сомневались в том, что заботливая мама пойдет ради дочери на любе траты. И не ошиблись.