Звезда сериала «Сладкая жизнь» порассуждала о том, почему мужчины стали бояться секса

Свое дело, по мнению Марии Шумаковой, делаю постоянные стрессы, экология и питание.

Российская актриса Мария Шумакова, ставшая известной широкой публике после участия в сериале «Сладкая жизнь», решила поговорить о серьезном. Обсудить проблему безинициативности и робости мужчин, в том числе в интимных вопросах, она решила со своими подписчиками в Instagram.

По словам актрисы, тенденция наблюдается грустная: сильный пол все чаще отказывается строить серьезные, долгосрочные отношения. Складывается впечатление, что и секс им уже мало интересен. Они сильно устают, испытывают постоянный стресс. При этом девушки активно занимаются карьерой и своим саморазвитием.

Изучив комментарии подписчиц звезда кино пришла к выводу, что главными причинами сложившейся ситуации стали плохая экология, неправильное питание и стресс. Все потому, уверена Мария Шумакова, что напористые и энергичные женщины завышают требования к своим избранникам.

Потому, по мнению звезды, женщинам необходимо «выключить силу». «Мужчина не должен бояться, что он не будет соответствовать придуманным мечтам горячо любимого партнера. Тогда и с сексом все наладится», — уверена Мария.