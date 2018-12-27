Звезда сериала «Сладкая жизнь» порассуждала о том, почему мужчины стали бояться секса
Российская актриса Мария Шумакова, ставшая известной широкой публике после участия в сериале «Сладкая жизнь», решила поговорить о серьезном. Обсудить проблему безинициативности и робости мужчин, в том числе в интимных вопросах, она решила со своими подписчиками в Instagram.
По словам актрисы, тенденция наблюдается грустная: сильный пол все чаще отказывается строить серьезные, долгосрочные отношения. Складывается впечатление, что и секс им уже мало интересен. Они сильно устают, испытывают постоянный стресс. При этом девушки активно занимаются карьерой и своим саморазвитием.
Потому, по мнению звезды, женщинам необходимо «выключить силу». «Мужчина не должен бояться, что он не будет соответствовать придуманным мечтам горячо любимого партнера. Тогда и с сексом все наладится», — уверена Мария.