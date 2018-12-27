Ольга Бузова едва не упала, запутавшись в своем платье
За пару часов с момента публикации пост звезды в Instagram посмотрели более 700 тысяч человек.
Желание певицы и ведущей Ольги Бузовой снять очередное сексуальное видео, в котором звезда смогла бы не только продемонстрировать свои формы, но и платье, обернулось фиаско. Здесь хорошо подходит пословица: «Начали за здравие, кончили – за упокой».
Этот пост звезды, как и многие ее публикации в Instagram стал очень популярным. Всего за два часа с момента публикации его посмотрели более 700 тысяч пользователей соцсети. Примечательно, что большинство комплиментов от поклонников получила не сама Ольга Бузова, а именно ее концертный наряд.
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