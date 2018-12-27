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Ольга Бузова едва не упала, запутавшись в своем платье

Ольга Бузова едва не упала, запутавшись в своем платье Фото: Globallookpress.com
За пару часов с момента публикации пост звезды в Instagram посмотрели более 700 тысяч человек.

Желание певицы и ведущей Ольги Бузовой снять очередное сексуальное видео, в котором звезда смогла бы не только продемонстрировать свои формы, но и платье, обернулось фиаско. Здесь хорошо подходит пословица: «Начали за здравие, кончили – за упокой».

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Видеоролик начинается с того, что Ольга вышагивает по коридору Крокус Сити Холла в шикарном пудровом платье с перьями на рукавах и длинным шлейфом, который как раз подвел звезду в самый не подходящий момент. Продефилировав к двери гримерки, Бузова эффектно крутнулась, но платье за скоростью артистки не подоспело. И она не смогла больше сделать ни шагу.

Этот пост звезды, как и многие ее публикации в Instagram стал очень популярным. Всего за два часа с момента публикации его посмотрели более 700 тысяч пользователей соцсети. Примечательно, что большинство комплиментов от поклонников получила не сама Ольга Бузова, а именно ее концертный наряд.

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Ольга Бузовасоцсетишикарное платье

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Ольга Бузова едва не упала, запутавшись в своем платье
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