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Гарик Сукачев выпустил новую книгу «Путь Горыныча»

Гарик Сукачев выпустил новую книгу «Путь Горыныча» Global Look Press
Это первая авторизованная биография артиста, написанная в соавторстве с журналистом Михаилом Марголисом.

Недавно вышла в свет новая книга рок-музыканта Гарика Сукачева, написанная в авторстве с давним другом музыканта журналистом Михаилом Марголисом. По словам Сукачева, до работы над изданием они просто встречались и болтали. А в процессе написания работали над книгой вместе. При этом, артист специально просил не присылать ему текст книги на правку. Так что увидел плод своих трудов Гарик Сукачев только после того, как издание уже было отпечатано, во время презентации.

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Как поясняет сам биограф музыканта, книга не содержит в себе интерпретации, подтверждений или опровержений таблоидных побасенок о том, где пил, или, когда попадал в милицию герой. Это серьезный рассказ о человеке, который за долгие годы пробовал себя в самых разных видах творчества, пишут «Известия».

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Гарик Сукачевновая книгарок-музыкант

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Гарик Сукачев выпустил новую книгу «Путь Горыныча»
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