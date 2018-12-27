Гарик Сукачев выпустил новую книгу «Путь Горыныча»

Это первая авторизованная биография артиста, написанная в соавторстве с журналистом Михаилом Марголисом.

Недавно вышла в свет новая книга рок-музыканта Гарика Сукачева, написанная в авторстве с давним другом музыканта журналистом Михаилом Марголисом. По словам Сукачева, до работы над изданием они просто встречались и болтали. А в процессе написания работали над книгой вместе. При этом, артист специально просил не присылать ему текст книги на правку. Так что увидел плод своих трудов Гарик Сукачев только после того, как издание уже было отпечатано, во время презентации.