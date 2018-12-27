Иосиф Пригожин рассказал, почему Киркорова признали музыкантом года, а Валерию – нет
По словам продюсера, люди, ведущие себя интеллигентно, сегодня менее заметны.
Одной из самых обсуждаемых тем в российской прессе накануне стали итоги опроса ВЦИОМ, согласно которым россияне назвали музыкантом года Филипп Киркорова. В тройке лидеров оказались также Денис Мацуев и Николай Басков.
Вполне объяснимо, как отмечает Пригожин, и попадание в рейтинг самых «народных» музыкантов Шнурова, Пугачевой, Баскова. А вот относительно того, что его супруга, певица Валерия в список не попала, продюсер объяснил тем, что певица человек нескандальный и грань допустимого не переходит, оставаясь в эстетике светлого человека. По словам Иосифа Пригожина, интеллигентные люди сегодня менее заметны, пишет НСН.
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