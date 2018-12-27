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«А резиновые шлепки, чтоб далеко не убежал?»: Волочкова сфотографировалась со своим возлюбленным

«А резиновые шлепки, чтоб далеко не убежал?»: Волочкова сфотографировалась со своим возлюбленным фото: пресс-служба канала НТВ
Но снова закрыла его от камеры.

Эпопея с новым возлюбленным светской львицы Анастасии Волочковой набирает обороты. Как всегда, интригу нагнетает сама бывшая балерина, опубликовавшая на своей странице в Instagram снимок со своей новой любовью. На фотографии она обнимается с неким мужчиной, полностью закрывая его от зрителей.

По словам Анастасии, большая радость – находиться в объятиях любимого человека. «Они согревают в любые морозы. И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно», — пишет звезда.

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Подписчиков же этот пост если не разозлил, то рассмешил – точно. Самые внимательные углядели, что «возлюбленный» Волочковой стоит в резиновых сланцах. «Чтобы далеко не убежал?» — поинтересовались комментаторы.

Некоторые засомневались, что стоящий человек – действительно новая любовь бывшей балерины, мол, «нет никакого мужчины, все сплошное вранье и показуха». Поклонники отмечают, что если уж так хочется поинтриговать, давно надо было нанять кого-то и прилично одеть. Ну, или уже имеющегося соответствующе экипировать.

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