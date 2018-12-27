Завершено предварительное следствие по делу Мамаева и Кокорина

Однако, до суда, по мнению адвоката спортсменов, дело вряд ли дойдет.

Представитель скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала на своей странице в Instagram о том, что предварительное следствие по делу ее подопечных завершено. Уже после новогодних праздников материалы передадут самим обвиняемым и защите. Однако, по словам адвоката, до суда дело вряд ли дойдет из-за имеющихся в нем «дефектов, пробелов и нарушений закона».

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Кроме того, Татьяна Стукалова призналась, что возмутилась тому, что волокита, недоработки и предвзятость следствия стали поводом необоснованно содержать в заключении спортсменов, которые обвиняются на значительный срок. А он явно не сопоставим с предметом расследования.

Также адвокат опровергла появившуюся информацию о предстоящей игре ее подопечных и Протасвицкого с представителями следственного изолятора. «Такой встречи не планировалось и не будет», — подчеркнула Татьяна Стукалова.