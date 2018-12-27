НОВОСТИ

Завершено предварительное следствие по делу Мамаева и Кокорина

Завершено предварительное следствие по делу Мамаева и Кокорина Фото: Instagram
Однако, до суда, по мнению адвоката спортсменов, дело вряд ли дойдет.

Представитель скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала на своей странице в Instagram о том, что предварительное следствие по делу ее подопечных завершено. Уже после новогодних праздников материалы передадут самим обвиняемым и защите. Однако, по словам адвоката, до суда дело вряд ли дойдет из-за имеющихся в нем «дефектов, пробелов и нарушений закона».

больше по теме
Кокорину и Мамаеву изменили обвинениеРанее суд принял решение оставить футболистов под стражей до 8 февраля.
Кроме того, Татьяна Стукалова призналась, что возмутилась тому, что волокита, недоработки и предвзятость следствия стали поводом необоснованно содержать в заключении спортсменов, которые обвиняются на значительный срок. А он явно не сопоставим с предметом расследования.

Также адвокат опровергла появившуюся информацию о предстоящей игре ее подопечных и Протасвицкого с представителями следственного изолятора. «Такой встречи не планировалось и не будет», — подчеркнула Татьяна Стукалова.

Вам может быть интересно:
«Люблю. Муж из Бутырки»: Павел Мамаев признался в чувствах жене Суд изменил обвинение: Павел Мамаев может выйти на свободу под залог Павел Мамаев обратится в прокуратуру после публикаций откровенных снимков
Тэги:
Мамаев и Кокоринроссийские футболистыуголовное дело

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Завершено предварительное следствие по делу Мамаева и Кокорина
Интересно?
Поделись с друзьями: