Завершено предварительное следствие по делу Мамаева и Кокорина
Однако, до суда, по мнению адвоката спортсменов, дело вряд ли дойдет.
Представитель скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала на своей странице в Instagram о том, что предварительное следствие по делу ее подопечных завершено. Уже после новогодних праздников материалы передадут самим обвиняемым и защите. Однако, по словам адвоката, до суда дело вряд ли дойдет из-за имеющихся в нем «дефектов, пробелов и нарушений закона».
Также адвокат опровергла появившуюся информацию о предстоящей игре ее подопечных и Протасвицкого с представителями следственного изолятора. «Такой встречи не планировалось и не будет», — подчеркнула Татьяна Стукалова.
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