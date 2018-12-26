«Надеюсь, на икорочку тоже заработаем»: Рудковская заговорила о новогоднем застолье

Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская собирается работать и в канун Нового года - 31 декабря.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская планирует работать и в канун Нового года — 31 декабря, когда все россияне накрывают столы и проводят этот семейный праздник в кругу близких. Такого мнения придерживается и ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева. В одном из своих интервью супруга шоумена Павла Воли призналась, что этот праздник они проводят дома с детьми, отказываясь от любых гонораров в новогоднюю ночь.

Однако наставница Димы Билана призналась, что вплоть до Нового года у нее не будет ни одного выходного дня и даже 31 декабря она планирует быть на ледовом шоу «Лебединое озеро», в качестве режиссера-постановщика которого выступил артист балета Сергей Филин. Одну из главных ролей в постановке исполнит Евгений Плющенко и его сын Саша. При этом Яна надеется, что все-таки успеет организовать праздничный ужин и продумать меню с салатами и деликатесами. «Надеюсь, на икорочку мы тоже заработаем. Черную. Хотя мне эту икру вспоминают постоянно», — отметила супруга Евгения Плющенко.

А после праздников светская львица вместе с семьей планирует отправиться в отпуск в жаркую страну, отложив все важные встречи и переговоры, пишет «Собеседник».