«Надеюсь, на икорочку тоже заработаем»: Рудковская заговорила о новогоднем застолье
Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская собирается работать и в канун Нового года - 31 декабря.
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская планирует работать и в канун Нового года — 31 декабря, когда все россияне накрывают столы и проводят этот семейный праздник в кругу близких. Такого мнения придерживается и ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева. В одном из своих интервью супруга шоумена Павла Воли призналась, что этот праздник они проводят дома с детьми, отказываясь от любых гонораров в новогоднюю ночь.
А после праздников светская львица вместе с семьей планирует отправиться в отпуск в жаркую страну, отложив все важные встречи и переговоры, пишет «Собеседник».
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