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«Надеюсь, на икорочку тоже заработаем»: Рудковская заговорила о новогоднем застолье

«Надеюсь, на икорочку тоже заработаем»: Рудковская заговорила о новогоднем застолье Яна Рудковская с сыном от Евгения Плющенко (Фото: Instagram)
Наставница Димы Билана - музыкальный продюсер Яна Рудковская собирается работать и в канун Нового года - 31 декабря.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская планирует работать и в канун Нового года — 31 декабря, когда все россияне накрывают столы и проводят этот семейный праздник в кругу близких. Такого мнения придерживается и ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева. В одном из своих интервью супруга шоумена Павла Воли призналась, что этот праздник они проводят дома с детьми, отказываясь от любых гонораров в новогоднюю ночь.

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Рудковская в шифоновом платье с цветочным принтом показала свою новогоднюю елкуСупруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская, как многие представители отечественного шоу-бизнеса, начала готовиться к Новогодним праздникам.
Однако наставница Димы Билана призналась, что вплоть до Нового года у нее не будет ни одного выходного дня и даже 31 декабря она планирует быть на ледовом шоу «Лебединое озеро», в качестве режиссера-постановщика которого выступил артист балета Сергей Филин. Одну из главных ролей в постановке исполнит Евгений Плющенко и его сын Саша. При этом Яна надеется, что все-таки успеет организовать праздничный ужин и продумать меню с салатами и деликатесами. «Надеюсь, на икорочку мы тоже заработаем. Черную. Хотя мне эту икру вспоминают постоянно», — отметила супруга Евгения Плющенко.

А после праздников светская львица вместе с семьей планирует отправиться в отпуск в жаркую страну, отложив все важные встречи и переговоры, пишет «Собеседник».

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«Надеюсь, на икорочку тоже заработаем»: Рудковская заговорила о новогоднем застолье
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