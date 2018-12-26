Принц Чарльз рассказал о своей любви к русской церковной музыке
Несколько композиций даже звучали на его свадьбе с Камиллой.
Британский принц Чарльз рассказал журналисту радиостанции Radio 3 о своих музыкальных предпочтениях.
Неожиданным заявлением принца Уэльского стало признание о его любви к русским церковным песнопениям. По словам члена королевской семьи, несколько композиций даже звучали на его свадьбе с принцессой Камиллой.
Помимо русской церковной музыки, принц Уэльский также любит слушать песни канадского исполнителя Леонарда Коэна, редкие оперы, а также увлекается творчеством французского композитора Жан-Мари Леклера.
Напомним, ранее журнал GQ назвал принца Чарльза одним из самых элегантных мужчин 2018 года. Принц Уэльский занял шестую строчку рейтинга, поднявшись сразу на 14 позиций по сравнению с 2017 годом.
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