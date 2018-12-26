Принц Чарльз рассказал о своей любви к русской церковной музыке

Несколько композиций даже звучали на его свадьбе с Камиллой.

Британский принц Чарльз рассказал журналисту радиостанции Radio 3 о своих музыкальных предпочтениях.

Неожиданным заявлением принца Уэльского стало признание о его любви к русским церковным песнопениям. По словам члена королевской семьи, несколько композиций даже звучали на его свадьбе с принцессой Камиллой.

Помимо русской церковной музыки, принц Уэльский также любит слушать песни канадского исполнителя Леонарда Коэна, редкие оперы, а также увлекается творчеством французского композитора Жан-Мари Леклера.

Принц Чарльз также поделился своим мнением, что музыкальное и художественное образование должны быть неотъемлемой частью учебного процесса в британских школах, пишет издание Guardian.

Напомним, ранее журнал GQ назвал принца Чарльза одним из самых элегантных мужчин 2018 года. Принц Уэльский занял шестую строчку рейтинга, поднявшись сразу на 14 позиций по сравнению с 2017 годом.