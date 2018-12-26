НОВОСТИ

Ковальчук старалась не переедать во время беременности

Ковальчук старалась не переедать во время беременности Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук / Global Look Press
Супруга Алексея Чумакова надеется на то, что в случае второй беременности, роды пройдут без последствий для ее организма.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук после ухода из девичьего коллектива занялась сольной карьерой. Кроме того, певица попробовала себя в новом актерском амплуа, снявшись в комедии «Лакомый кусочек». А в 2015 году на экраны вышла лента «Срочно выйду замуж», в которой певица сыграла одну из главных ролей вместе с шоуменом Алексеем Чумаковым. Супруги счастливы в браке уже пять лет и воспитывают годовалую дочку Амелию. Как и большинство знаменитостей Юлия не стала засиживаться в декретном отпуске, вернувшись к съемкам и светской жизни. Для этого Ковальчук пришлось сбросить набранные за время беременности лишние килограммы. В недавнем интервью певица рассказала, как ей удалось так быстро восстановиться после рождения дочери. По словам артистки, она тщательно следит за своим рационом и придерживается правильного питания. После того, как певица узнала о своем интересном положении, она старалась не переедать. При этом Юлия занималась спортом и выходила на пешие прогулки.

больше по теме
Юлия Ковальчук в шифоновом платье с серебряными пайетками появилась в КремлеПевица Юлия Ковальчук и шоумен Алексей Чумаков провели торжественную церемонию награждения лауреатов ежегодной премии «Марка №1 в России 2018» в Государственном кремлевском дворце.
«Я все это предпринимала, чтобы не набирать слишком много килограммов, а после родов быстро сбросить лишнее. Не будь я в положении, делать по 10 тысяч шагов в день мне было бы просто некогда. А вот когда ждешь ребенка, ходьба — то, что нужно. Это, кстати, и отличная профилактика отечности, да и дышать свежим воздухом полезно», — отметила певица.

Супруга шоумена не скрывает, что готова к материнству и надеется, что у них появится второй малыш. «Не знаю, как у меня будет после второго или третьего ребенка, дай бог, они у нас появятся. Но я буду стараться, чтобы для моего организма беременность и роды прошли без последствий», — приводит 7days.ru слова Юлии Ковальчук.

Вам может быть интересно:
Юлия Ковальчук в шифоновом платье с серебряными пайетками появилась в Кремле Юлия Ковальчук появилась на красной дорожке в бархатном костюме Юлия Ковальчук о подготовке к Новому году: новые проекты, правильные гороскопы и подарки под елкой
Тэги:
Алексей ЧумаковЮлия Ковальчук

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковальчук старалась не переедать во время беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: