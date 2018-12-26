Ковальчук старалась не переедать во время беременности

Супруга Алексея Чумакова надеется на то, что в случае второй беременности, роды пройдут без последствий для ее организма.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук после ухода из девичьего коллектива занялась сольной карьерой. Кроме того, певица попробовала себя в новом актерском амплуа, снявшись в комедии «Лакомый кусочек». А в 2015 году на экраны вышла лента «Срочно выйду замуж», в которой певица сыграла одну из главных ролей вместе с шоуменом Алексеем Чумаковым. Супруги счастливы в браке уже пять лет и воспитывают годовалую дочку Амелию. Как и большинство знаменитостей Юлия не стала засиживаться в декретном отпуске, вернувшись к съемкам и светской жизни. Для этого Ковальчук пришлось сбросить набранные за время беременности лишние килограммы. В недавнем интервью певица рассказала, как ей удалось так быстро восстановиться после рождения дочери. По словам артистки, она тщательно следит за своим рационом и придерживается правильного питания. После того, как певица узнала о своем интересном положении, она старалась не переедать. При этом Юлия занималась спортом и выходила на пешие прогулки.

«Я все это предпринимала, чтобы не набирать слишком много килограммов, а после родов быстро сбросить лишнее. Не будь я в положении, делать по 10 тысяч шагов в день мне было бы просто некогда. А вот когда ждешь ребенка, ходьба — то, что нужно. Это, кстати, и отличная профилактика отечности, да и дышать свежим воздухом полезно», — отметила певица.

Супруга шоумена не скрывает, что готова к материнству и надеется, что у них появится второй малыш. «Не знаю, как у меня будет после второго или третьего ребенка, дай бог, они у нас появятся. Но я буду стараться, чтобы для моего организма беременность и роды прошли без последствий», — приводит 7days.ru слова Юлии Ковальчук.