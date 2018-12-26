Боярская поделилась первым видео с прогулки с младшим сыном
Еще в первых числах декабря актриса Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Дочка Михаила Боярского заранее определилась с медперсоналом, выбрав частную клинику в Санкт-Петербурге. Новоиспеченные родители не стали скрывать от прессы и поклонников имя малыша. Наследника супруги назвали Григорием. Примечательно, что первой фотографией малыша на своей странице в Instagram поделился Максим Матвеев, который трогательно поблагодарил за бесценный подарок свою супругу. К слову, у пары также подрастает шестилетний сын Андрей.
При этом в январе Елизавета Боярская собирается вернуться на сцену. Актриса задействована в спектакле «1926», репетиции которого начнутся как раз после Нового года. В ее отсутствие нянчиться с маленьким Гришей будут родители Елизаветы — Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Они души не чают в старшем внуке Андрее и с нетерпением ждали появления на свет младшего, пишет «Экспресс газета».