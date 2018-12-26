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Боярская поделилась первым видео с прогулки с младшим сыном

Боярская поделилась первым видео с прогулки с младшим сыном Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)
В первых числах декабря актриса театра и кино Елизавета Боярская родила Максиму Матвееву второго сына.

Еще в первых числах декабря актриса Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Дочка Михаила Боярского заранее определилась с медперсоналом, выбрав частную клинику в Санкт-Петербурге. Новоиспеченные родители не стали скрывать от прессы и поклонников имя малыша. Наследника супруги назвали Григорием. Примечательно, что первой фотографией малыша на своей странице в Instagram поделился Максим Матвеев, который трогательно поблагодарил за бесценный подарок свою супругу. К слову, у пары также подрастает шестилетний сын Андрей.

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Буквально на днях все семейство отправилось на прогулку по Дворцовой площади. В своем микроблоге Елизавета опубликовала первое видео с прогулки с младшим сыном. Ранее актриса призналась, что не собирается засиживаться в декретном отпуске. Именно поэтому молодая мамочка старается как можно больше времени проводить с близкими, уделять внимание сыновьям. Пока актриса снимала на камеру уличных музыкантов, ее супруг бережно укачивал малыша в коляске.

При этом в январе Елизавета Боярская собирается вернуться на сцену. Актриса задействована в спектакле «1926», репетиции которого начнутся как раз после Нового года. В ее отсутствие нянчиться с маленьким Гришей будут родители Елизаветы — Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Они души не чают в старшем внуке Андрее и с нетерпением ждали появления на свет младшего, пишет «Экспресс газета».

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Тэги:
Елизавета БоярскаяМаксим Матвеев

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Боярская поделилась первым видео с прогулки с младшим сыном
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