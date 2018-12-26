НОВОСТИ

В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию Pixabay.com
Он пожаловался стражам порядка на недобросовестного Санту.

Необычный вызов получили полицейские немецкого города Цетель в рождественское утро. Им позвонил девятилетний мальчик и попросил стражей порядка приехать к нему домой.

Каково же было удивление сотрудников полиции, когда, приехав по адресу, они увидели очень сердитого ребенка. Школьник рассказал им, что он очень недоволен рождественскими подарками.

больше по теме
В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажиВ последний раз Бьянка Заммит видела свою любимицу еще котенком.
Он показал полицейским список желаний, который он составил перед праздниками, и, как оказалось, ни одно из них не было выполнено. Среди подарков под елкой не было того, что он заказывал у Санты.

Стражи порядка с пониманием отнеслись к проблеме мальчика и объяснили ему, что, скорее всего, Санта Клаус в силу своего возраста перепутал подарки, передает РИА Новости.

Вам может быть интересно:
В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи Клетчатые пижамы, подарки и кексы: Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество Букингемский дворец опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II к Рождеству
Тэги:
ГерманияподаркиполицияРождество

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
Интересно?
Поделись с друзьями: