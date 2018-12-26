В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

Он пожаловался стражам порядка на недобросовестного Санту.

Необычный вызов получили полицейские немецкого города Цетель в рождественское утро. Им позвонил девятилетний мальчик и попросил стражей порядка приехать к нему домой.

Каково же было удивление сотрудников полиции, когда, приехав по адресу, они увидели очень сердитого ребенка. Школьник рассказал им, что он очень недоволен рождественскими подарками.

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Он показал полицейским список желаний, который он составил перед праздниками, и, как оказалось, ни одно из них не было выполнено. Среди подарков под елкой не было того, что он заказывал у Санты.

Стражи порядка с пониманием отнеслись к проблеме мальчика и объяснили ему, что, скорее всего, Санта Клаус в силу своего возраста перепутал подарки, передает РИА Новости.