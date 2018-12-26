В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
Он пожаловался стражам порядка на недобросовестного Санту.
Необычный вызов получили полицейские немецкого города Цетель в рождественское утро. Им позвонил девятилетний мальчик и попросил стражей порядка приехать к нему домой.
Каково же было удивление сотрудников полиции, когда, приехав по адресу, они увидели очень сердитого ребенка. Школьник рассказал им, что он очень недоволен рождественскими подарками.
Стражи порядка с пониманием отнеслись к проблеме мальчика и объяснили ему, что, скорее всего, Санта Клаус в силу своего возраста перепутал подарки, передает РИА Новости.
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