Звезда «Глухаря» рассказала о тяжелых родах

Виктория Тарасова призналась, что ее ребенка спасли врачи.

Викторию Тарасову многие знают благодаря роли Ирины Зиминой, начальника следственного отдела ОВД из сериала «Глухарь». 47-летняя артистка также снялась в других кинолентах и играет на сцене театра. О личной жизни актрисы известно не много. Она находится в разводе и одна воспитывает 11-летнего сына Данилу. На днях знаменитость стала героиней передачи «Судьба человека». В студии она рассказала о предательстве мужа.

По словам Виктории, с Михаилом Гуменом она познакомилась в середине 90-х. Они влюбились в друг друга, а вскоре актриса забеременела. Влюбленные не стали откладывать свадьбу в долгих ящик и поженились. Тарасова отметила, что ее избранник был рад будущему ребенку, но ему было сложно в браке. Мужчина просто не выдержал семейной жизни. Виктория до сих пор не любит вспоминать о беременности. Оказалось, что в тот период супруг постоянно отсутствовал дома и ничем не помогал ей. Уже когда актриса находилась на последних сроках беременности, Михаил предложил ей расстаться. Тогда они сильно поругались.

Тяжелыми были и роды. «Я очень тяжело рожала, из-за того, что испытала шок, я мучилась 12 часов. Я слышала, что у ребенка отказывает сердце. К счастью, нас спасли», — поделилась Виктория. О появление сына на свет она сообщила мужу, но тот даже не пришел ни разу в роддом, навестить их. На выписке Михаила тоже не оказалось. Забрать артистку приехали ее родители. Тарасова не скрывает, что поступок Михаила она считает предательством. При этом она благодарна судьбе за то, что все так произошло. Трудности только сделали женщину сильнее и она смогла добиться успеха. Виктория создала благотворительный фонд, который оказывает поддержку людям, оказавшимся в трудной ситуации. В частности, многодетным семьям и брошенным детям.