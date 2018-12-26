Волочкова поблагодарила Пугачеву за доверие, исполнив ее песню из фильма Эльдара Рязанова
Прима-балерина Анастасия Волочкова призналась, что записала новый клип на композицию «Мне нравится, что вы больны не мной», исполнив песню Аллы Пугачевой только после того, как разучилась поддержкой и доверим Примадонны. Эта композиция прозвучала в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». При этом артистка балета заверила, что видеоролик они сняли без излишек в черно-белых тонах. Волочкова поблагодарила верных почитателей за их чуткость к ее творчеству.
Ранее Анастасия Волочкова ответила на критику поклонников, назвавших ее стройность результатом фотошопа. Светская львица заверила верных почитателей, что ей льстит подобная критика, посоветовав подписчикам больше времени уделять себе, близким и друзьям вместо того, чтобы проживать чужую жизнь.