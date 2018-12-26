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Волочкова поблагодарила Пугачеву за доверие, исполнив ее песню из фильма Эльдара Рязанова

Волочкова поблагодарила Пугачеву за доверие, исполнив ее песню из фильма Эльдара Рязанова Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)
Прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова сняла новый клип в черно-белых тонах на песню Аллы Пугачевой.

Прима-балерина Анастасия Волочкова призналась, что записала новый клип на композицию «Мне нравится, что вы больны не мной», исполнив песню Аллы Пугачевой только после того, как разучилась поддержкой и доверим Примадонны. Эта композиция прозвучала в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». При этом артистка балета заверила, что видеоролик они сняли без излишек в черно-белых тонах. Волочкова поблагодарила верных почитателей за их чуткость к ее творчеству.

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«Спасибо всем, кто написал добрые слова о моей новой работе. Клипе на песню «Мне нравится». Это было очень ответственно — исполнять произведение после Аллы Пугачевой с ее позволения. Клип решили сделать в черно-белом варианте без излишеств. Эту песню мне помог записать и отрепетировать мой добрый друг продюсер. Мне очень хотелось вас порадовать. Я исполняла от души. Добрых вам снов. А Алле Борисовне спасибо за доверие», — отметила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова ответила на критику поклонников, назвавших ее стройность результатом фотошопа. Светская львица заверила верных почитателей, что ей льстит подобная критика, посоветовав подписчикам больше времени уделять себе, близким и друзьям вместо того, чтобы проживать чужую жизнь.

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Волочкова поблагодарила Пугачеву за доверие, исполнив ее песню из фильма Эльдара Рязанова
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