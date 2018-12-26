Медведева рассказала, что ей не нравится в мужчинах
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о качествах, которые ее отталкивают в мужчинах. Так, например, фигуристку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины — исключительно на кухне.
«В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне», — возмутилась Евгения.
Спортсменка сказала про себя, что она — деятельный человек, который не может сидеть дома и заниматься только домашними делами, приготовлением еды. При этом она согласна с тем, что женщина должна следить за домом, но это ни в коем случае не должно мешать ее самореализации в жизни, пишет «Советский спорт».
«Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма — все это мне не по душе», — поделилась своим мнением 19-летняя спортсменка.
Ранее мы писали, что Евгения резко ответила на предложение подписчика сменить гражданство. Фигуристка призвала комментатора оставить свое мнение при себе.