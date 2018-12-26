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Медведева рассказала, что ей не нравится в мужчинах

Медведева рассказала, что ей не нравится в мужчинах Евгения Медведева / Global Look Press
Фигуристка поделилась, что для нее очень важен внешний вид молодых людей.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о качествах, которые ее отталкивают в мужчинах. Так, например, фигуристку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины — исключительно на кухне.

«В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне», — возмутилась Евгения.

Спортсменка сказала про себя, что она — деятельный человек, который не может сидеть дома и заниматься только домашними делами, приготовлением еды. При этом она согласна с тем, что женщина должна следить за домом, но это ни в коем случае не должно мешать ее самореализации в жизни, пишет «Советский спорт».

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Помимо этого, Медведеву также раздражает неухоженность в мужчинах. Фигуристка считает, что душа — это, конечно, важно, но внешний вид не менее важен.

«Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма — все это мне не по душе», — поделилась своим мнением 19-летняя спортсменка.

Ранее мы писали, что Евгения резко ответила на предложение подписчика сменить гражданство. Фигуристка призвала комментатора оставить свое мнение при себе.

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Медведева рассказала, что ей не нравится в мужчинах
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