Объявились новые претенденты на наследство Нонны Мордюковой

Квартиру покойной актрисы хочет забрать экс-жена ее племянника. Она говорит, что имущество нужно ее сыну Даниилу.

Нонна Мордюкова является народной артисткой СССР. Со своим первым мужем Вячеславом Тихоновым актриса прожила в браке 13 лет. Ему она подарила сына Владимира. Что стало финальной точкой, после которой супруги решили развестись, сказать трудно. Позже Нонна Викторовна снова вышла замуж за Владимира Сошальского, но их брак продлился всего полгода. Десять лет назад актриса скончалась. За ней ухаживала одна из трех сестер, Наталья Катаева. У нее есть сын Евгений, который в 90-е жил в гражданском браке несколько лет с Лилианой Новиковой. В 1994 году у них родился Даниил.

Известно, что Мордюкова оставила завещание, в котором указала свою сестру. Катаева стала обладательницей единственной материальной ценности артистки — трехкомнатной квартиры в столице. Однако недавно выяснилось, что у артистки есть и другие родственники, которые претендуют на это жилье. В программу «Пусть говорят» обратилась Лилиана Новикова. Она уже давно развелась с племянником Нонны Викторовны, но она хочет, чтобы квартира актрисы досталась ее сыну Даниилу.

В студии ток-шоу появились почти все фигуранты истории с наследством. Катаева заявила, что Лилиана — плохой человек и к тому же мошенница, продавшая еще одну принадлежавшую ей квартиру. Новикова не стала отмалчиваться. Она заверила, что ее бывший супруг, сын Катаевой, никогда не работал, отказался от семьи и даже сделал так, чтобы она с ребенком оказалась на улице. В студии появился и сам Даниил. Он поделился воспоминаниями о Мордюковой. Оказалось, что молодой человек часто бывал у нее в гостях. «Нонна Викторовна была обычно на кухне. Любила угостить печеньем. Помню иногда называла меня в шутку Маленьким принцем. Оживленно беседовала она с моей бабушкой. В комнату к ней я никогда не заходил, это ее личное пространство. А так мы беседовали тоже», — рассказал Даниил.

Молодой человек живет со своей мамой, но, как оказалось, он не собирается претендовать на наследство Мордюковой. Более того, он был рад увидеть Катаеву. Даниил надеется, что с ее помощью он сможет наладить отношения со своим папой. Двоюродный внук артистки признался, что настроен дружественно. «Я не цепляюсь за имущество, я не привык общаться на повышенных тонах. Я вас тоже понимаю, я думаю отец тоже застенчив», — отметил он. Наталья Викторовна пошла ему навстречу. Она дала ему номер телефона Евгения, чтобы отец и сын пообщались. Тем временем Новикова так и не смогла объяснить, зачем она заговорила о наследстве сейчас, когда сестра Мордюковой еще жива и здорова.