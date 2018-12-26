«Что за безвкусица?»: наряд Ани Лорак сравнили с «диско-шаром»
В своем Instagram украинская певица Ани Лорак опубликовала новогодний снимок, на котором она позирует в мерцающем серебряном мини-платье. Свой образ артистка дополнила серьгами-кольцами и ярким макияжем в пастельных тонах, сделав акцент на глаза. Однако армия верных почитателей исполнительницы разделилась на два лагеря: пока одни критиковали Ани Лорак за «безвкусицу», другие хвалили ее за новогодний наряд, который выгодно подчеркивал фигуру певицы.
Поклонники не оставили без внимания образ певицы, при этом мнение верных почитателей разделилось. Ни для кого не секрет, что Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни. Ранее стало известно, что исполнительница подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого она родила дочку Софию. В этом году малышка пошла в первый класс.