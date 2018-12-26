«Что за безвкусица?»: наряд Ани Лорак сравнили с «диско-шаром»

Армия поклонников украинской певицы разделилась на два лагеря: пока одни критиковали образ исполнительницы, другие похвалили Ани Лорак за новогодний наряд.

В своем Instagram украинская певица Ани Лорак опубликовала новогодний снимок, на котором она позирует в мерцающем серебряном мини-платье. Свой образ артистка дополнила серьгами-кольцами и ярким макияжем в пастельных тонах, сделав акцент на глаза. Однако армия верных почитателей исполнительницы разделилась на два лагеря: пока одни критиковали Ани Лорак за «безвкусицу», другие хвалили ее за новогодний наряд, который выгодно подчеркивал фигуру певицы.

«Шикарная фигура», «Что за безвкусица?», «Я восхищаюсь вами и вашим внешним видом и голосом. Очень круто, вы супер!!!!», «Юбка, чем старше, тем короче», «Почему у вас постоянно рукава длиннее чем нужно — во всех нарядах?!», «Покороче платья не было?!», «Опять — это недоразумение в блестках», — прокомментировали фото Ани Лорак поклонники. При этом некоторым платье певицы напомнило «диско-шар».

Поклонники не оставили без внимания образ певицы, при этом мнение верных почитателей разделилось. Ни для кого не секрет, что Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни. Ранее стало известно, что исполнительница подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого она родила дочку Софию. В этом году малышка пошла в первый класс.