НОВОСТИ

New York Times: Дональд Трамп «откосил» от армии благодаря фальшивому диагнозу

New York Times: Дональд Трамп «откосил» от армии благодаря фальшивому диагнозу Global Look Press
Семейную тайну рассказала журналистам дочь врача-ортопеда Ларри Браунстайна.

Дочь американского врача-ортопеда Ларри Браунстайна рассказала, что полвека назад ее отец поставил будущему президенту страны Дональду Трампу фальшивый диагноз, благодаря чему тот смог избежать службы в армии. Также это избавило молодого Трампа от необходимости участвовать в войне во Вьетнаме.

Как рассказала в интервью New York Times 56-летняя Элиза Браунстайн, ее отец Ларри поставил Дональду Трампу в медицинском заключении диагноз «костные шпоры». На самом деле, никаких проблем у будущего президента США не было.

больше по теме
Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков»Подписчики пожелали супружеской паре счастливых праздников.
По словам Элизы, скорее всего, ее отец таким образом хотел оказать «услугу» отцу Дональда — Фреду Трампу. Именно в его здании Ларри Браунстайн принимал пациентов в 60-х годах прошлого века.

«Если в здании случалось какое-либо ЧП, мой отец звонил ему (Фреду Трампу — ред.) и тот мгновенно принимал меры», — рассказала дочь медика.

В Белом доме эту информацию никак не комментировали.

Вам может быть интересно:
Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков» Меланья Трамп выбирает на рождественские балы только белые наряды В Google объяснили причину появления фото Трампа при поисковом запросе «идиот»
Тэги:
армиядиагнозДональд Трамп

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
New York Times: Дональд Трамп «откосил» от армии благодаря фальшивому диагнозу
Интересно?
Поделись с друзьями: