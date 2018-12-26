New York Times: Дональд Трамп «откосил» от армии благодаря фальшивому диагнозу
Семейную тайну рассказала журналистам дочь врача-ортопеда Ларри Браунстайна.
Дочь американского врача-ортопеда Ларри Браунстайна рассказала, что полвека назад ее отец поставил будущему президенту страны Дональду Трампу фальшивый диагноз, благодаря чему тот смог избежать службы в армии. Также это избавило молодого Трампа от необходимости участвовать в войне во Вьетнаме.
Как рассказала в интервью New York Times 56-летняя Элиза Браунстайн, ее отец Ларри поставил Дональду Трампу в медицинском заключении диагноз «костные шпоры». На самом деле, никаких проблем у будущего президента США не было.
«Если в здании случалось какое-либо ЧП, мой отец звонил ему (Фреду Трампу — ред.) и тот мгновенно принимал меры», — рассказала дочь медика.
В Белом доме эту информацию никак не комментировали.
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