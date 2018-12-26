Муж певицы Ханны исполнил ее мечту, организовав свидание в Лондоне
Певица Ханна уже три года счастлива в браке с гендиректором лейбла Black Star Павлом Курьяновым. Этой осенью девушка подарила своему мужу первенца. Малышка появилась на свет в одной из американских клиник. Пока родители скрывают имя девочки и не показывают ее лицо общественности. Артистка быстро вернулась в форму и продолжила работать. Она активно посещает светские мероприятия и снимается в телепередачах.
Ханна вместе с возлюбленным арендовала велосипед и они катались несколько часов по городу. Влюбленные насладились красивыми пейзажами и увидели, как Лондон преобразился к праздникам. «Великолепная пара! Тока доча не в кадре», «А лялька где?», «Вы очень подходите друг другу», «А, ребенок, по ходу, родился для нянек», — прокомментировали пост подписчики. Певицу осудили за то, что она не взяла с собой ребенка в путешествие. Однако преданные фанаты вступились за артистку. Они считают, что девушка взяла с собой дочь, но предпочитает ее не показывать.