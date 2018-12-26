Муж певицы Ханны исполнил ее мечту, организовав свидание в Лондоне

Девушка поразилась тому, как ее возлюбленный смог сделать британскую визу без ее участия.

Певица Ханна уже три года счастлива в браке с гендиректором лейбла Black Star Павлом Курьяновым. Этой осенью девушка подарила своему мужу первенца. Малышка появилась на свет в одной из американских клиник. Пока родители скрывают имя девочки и не показывают ее лицо общественности. Артистка быстро вернулась в форму и продолжила работать. Она активно посещает светские мероприятия и снимается в телепередачах.

На днях многие отметили католическое Рождество. Отечественные звезды не стали исключением, а муж Ханны даже приготовил для возлюбленной сюрприз. Он в тайне от нее купил билеты в Лондон. Оказалось, что отметить Рождество в Великобритании это было мечтой певицы. «Муж опять пригласил меня на свидание, на этот раз в Лондон. Сказать честно, это был последний пункт из моего списка желаний и целей на этот год», — поделилась она. «Не знаю каким образом у моего мужа получилось сделать английскую визу, без меня и моего присутствия, но мы здесь! И я счастлива», — добавила девушка.

Ханна вместе с возлюбленным арендовала велосипед и они катались несколько часов по городу. Влюбленные насладились красивыми пейзажами и увидели, как Лондон преобразился к праздникам. «Великолепная пара! Тока доча не в кадре», «А лялька где?», «Вы очень подходите друг другу», «А, ребенок, по ходу, родился для нянек», — прокомментировали пост подписчики. Певицу осудили за то, что она не взяла с собой ребенка в путешествие. Однако преданные фанаты вступились за артистку. Они считают, что девушка взяла с собой дочь, но предпочитает ее не показывать.