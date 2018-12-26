Признанный актером года Сергей Безруков обратился к поклонникам
Сергей Безруков был признан актером года по итогам опроса ВЦИОМ. Лучшим молодого папу, исполнителя звездных ролей, а также начинающего музыканта назвали восемь процентов из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Конечно же, артиста не могло не порадовать это известие. Он обратился к поклонникам с прочувствованной речью, в которой поблагодарил зрителей за оказанное ему доверие и поделился своими планами на будущее.
«Искренне желаю вам всем здоровья, счастья и удачи в новом году… Покой мне только снится. Не забываю и о семье!» – написал Безруков на странице своего Instagram-аккаунта.
Напомним, совсем недавно на свет появился младший сын Сергея Безрукова Степан. По этому радостному случаю актер даже взял декретный отпуск, правда, совсем ненадолго, всего на пару месяцев.