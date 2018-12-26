Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку
Звездные гости супруги Канье Уэста прокатились с ледяной горки и пообщались с Санта-Клаусом.
Ким Кардашян устроила рождественскую вечеринку для своих звездных родственников и друзей. На праздник были приглашены, кажется, все голливудские знаменитости, включая Дженифер Лопес, Софию Ричи и Алекса Родригеса и красавиц-сестер Кардашян. Повеселился на вечеринке и сам Канье Уэст с детьми пары.
К слову, недавно старшая из сестер Кардашян пожаловалась поклонникам на свое здоровье. По словам Ким, у нее обострилось крайне неприятное заболевание – псориаз. Она объявила, что твердо намерена начать лечение, и обратилась к фанатам в соцсети за медицинским советом.
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