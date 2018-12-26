НОВОСТИ

Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку

Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку Фото: globallook
Звездные гости супруги Канье Уэста прокатились с ледяной горки и пообщались с Санта-Клаусом.

Ким Кардашян устроила рождественскую вечеринку для своих звездных родственников и друзей. На праздник были приглашены, кажется, все голливудские знаменитости, включая Дженифер Лопес, Софию Ричи и Алекса Родригеса и красавиц-сестер Кардашян. Повеселился на вечеринке и сам Канье Уэст с детьми пары.

больше по теме
«Русская Кардашян» Анастасия Квитко устроила снежную фотосессию в горахИзвестная модель показала, что не боится позировать на морозе.
Множество кадров с празднования католического Рождества Ким опубликовала на своей странице в Instagram. На фото и видео светская тусовка распивает шампанское и танцует под живую музыку, резвится во дворе на снегу, общается с Санта-Клаусом и даже катается с ледяной горки. На роскошном мероприятии блеснула и еще одна приглашенная гостья – светская львица Пэрис Хилтон в красном мини-платье, приковавшая к себе внимание всех присутствующих зажигательными плясками. Не отставала от подруги и сама Ким. Звезда американских реалити-шоу съехала с горы на ледянке прямо в своем белом вечернем наряде, а в конце праздника упоенно закружилась в медленном танце в объятиях мужа.

К слову, недавно старшая из сестер Кардашян пожаловалась поклонникам на свое здоровье. По словам Ким, у нее обострилось крайне неприятное заболевание – псориаз. Она объявила, что твердо намерена начать лечение, и обратилась к фанатам в соцсети за медицинским советом.

Вам может быть интересно:
Кардашян показала насколько дочь похожа на нее Ким Кардашян призналась, что особенным поступком заслужила право на сына «Русская Кардашян» Анастасия Квитко с трудом влезает в узкие платья
Тэги:
Ким КардашьянКим КардашянПэрис ХилтонРождество

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку
Интересно?
Поделись с друзьями: