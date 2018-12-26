Ким Кардашян устроила роскошную рождественскую вечеринку

Звездные гости супруги Канье Уэста прокатились с ледяной горки и пообщались с Санта-Клаусом.

Ким Кардашян устроила рождественскую вечеринку для своих звездных родственников и друзей. На праздник были приглашены, кажется, все голливудские знаменитости, включая Дженифер Лопес, Софию Ричи и Алекса Родригеса и красавиц-сестер Кардашян. Повеселился на вечеринке и сам Канье Уэст с детьми пары.

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На фото и видео светская тусовка распивает шампанское и танцует под живую музыку, резвится во дворе на снегу, общается с Санта-Клаусом и даже катается с ледяной горки. На роскошном мероприятии блеснула и еще одна приглашенная гостья – светская львица Пэрис Хилтон в красном мини-платье, приковавшая к себе внимание всех присутствующих зажигательными плясками. Не отставала от подруги и сама Ким. Звезда американских реалити-шоу съехала с горы на ледянке прямо в своем белом вечернем наряде, а в конце праздника упоенно закружилась в медленном танце в объятиях мужа.

Множество кадров с празднования католического Рождества Ким опубликовала на своей странице в

К слову, недавно старшая из сестер Кардашян пожаловалась поклонникам на свое здоровье. По словам Ким, у нее обострилось крайне неприятное заболевание – псориаз. Она объявила, что твердо намерена начать лечение, и обратилась к фанатам в соцсети за медицинским советом.