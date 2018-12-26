Талантливая девочка: Алсу показала, как ее младшая дочь поет рождественские песни

Поклонники пророчат наследнице артистки успешную карьеру в шоу-бизнесе.

Алсу не только певица, обладательница шикарной фигуры, но и многодетная мама. Уже 12 лет она состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, которому подарила дочерей Сафину и Микеллу, а два года назад у них появился еще и сын Рафаэль. Певица души не чает в своих наследниках. Уже не первый год на сцене вместе с ней выступает младшая дочь. Она участвует в концертах, а также иногда поет дома под гитару.

На днях Алсу решила вновь похвастаться тем, как ее десятилетняя наследница умеет петь. Она опубликовала в соцсети три ролика, на которых Микелла исполняет одну и туже рождественскую песню Last Christmas группы Wham!, но в разных стилях. При этом девочка сама себе аккомпанирует на музыкальном инструменте. «Немного рождественского настроения от Микеллы», — написала Алсу. Поклонники пришли в восторг от того, как дочь артистки спела. Многие пророчат девочке успешную карьеру в шоу-бизнесе.

«Супер! Какая умничка!», «Браво! Очень круто поет!», «Талантливая девочка. Вот это я понимаю данные», «Звездочка растет», «Вся в маму», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Алсу не только успевает воспитывать детей и помогать им развивать творческий потенциал, но и сама продолжает выступать и радовать поклонников новыми песнями. Недавно артистка приняла участие в съемках «Новогоднего огонька». Зрители уже совсем скоро смогут увидеть ее выступление вместе со Львом Лещенко.