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В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи

В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи Pixabay.com
В последний раз Бьянка Заммит видела свою любимицу еще котенком.

Настоящее рождественское чудо произошло в одной из семей из австралийского Сиднея — их любимая кошка по кличке Рози вернулась домой в канун праздника спустя 14 лет после пропажи.

Как рассказала журналистам Бьянка Заммит, она была еще девочкой, когда их домашняя любимица покинула дом. Австралийка очень любила Рози, заботилась и проводила с ней много времени. Однако однажды котенок сбежал, и найти его никак не получалось. Семья Бьянки решила, что животное погибло.

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Как оказалось, все это время Рози была жива и здорова. Она жила на соседней улице в доме местного жителя. Когда хозяин умер, животное сдали в приют. Там то ветеринары и обнаружили, что у кошки есть микрочип, где записаны данные ее первой хозяйки. Именно тогда врачи решили вернуть Рози в ее первую семью, и для Бьянки это стало настоящим рождественским подарком, пишет «Ридус».

«В последний раз я держала её на руках маленьким котенком!», — поделилась своим счастьем с журналистами австралийка.

Ранее мы писали, что в американском штате Калифорния кошка месяц ждала свою хозяйку возле дома, сгоревшего после лесных пожаров.

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АвстралиякошкаРождество

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В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи
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