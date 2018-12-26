В Австралии кошка вернулась домой под Рождество спустя 14 лет после пропажи
В последний раз Бьянка Заммит видела свою любимицу еще котенком.
Настоящее рождественское чудо произошло в одной из семей из австралийского Сиднея — их любимая кошка по кличке Рози вернулась домой в канун праздника спустя 14 лет после пропажи.
Как рассказала журналистам Бьянка Заммит, она была еще девочкой, когда их домашняя любимица покинула дом. Австралийка очень любила Рози, заботилась и проводила с ней много времени. Однако однажды котенок сбежал, и найти его никак не получалось. Семья Бьянки решила, что животное погибло.
«В последний раз я держала её на руках маленьким котенком!», — поделилась своим счастьем с журналистами австралийка.
Ранее мы писали, что в американском штате Калифорния кошка месяц ждала свою хозяйку возле дома, сгоревшего после лесных пожаров.
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