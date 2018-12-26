Жена Марка Горонка устроила потасовку в эфире ток-шоу

Анна Горонок узнала о предательстве супруга и не смогла сдержать эмоций.

Звезда фильма «Все будет хорошо» Марк Горонок в этом году несколько раз становился героем телепередач. Три года назад супруга артиста Анна Горонок родила ему дочь Елизавету, но недавно выяснилось, что она завела роман на стороне. Женщина была готова развестись и уехать за границу с новым избранником, но он оказался женат на своей экс-теще. После случившегося Анна хотела вернуться к Марку, но тот простил ее не сразу. Он настоял на том, чтобы был проведен ДНК-тест, так как усомнился в своем отцовстве. Экспертиза показала, что Лиза его дочь.

В эфире передачи «На самом деле» выяснилось, что и Марк не смог простить супруге измену. Он ушел от нее к своей бывшей возлюбленной Веронике Голубицкой. 12 лет назад женщина от него ушла, когда актер оказался в больнице. Теперь она снова строит с ним отношения. Более того, Голубицкая заявила, что беременна. Бывшая жена артиста, в свою очередь, уверена, что Горонок не отец малыша, которого вынашивает женщина. Она вызвала ее пройти проверку на детекторе лжи. «Я пришла к вам в студию, чтобы разоблачить эту падшую женщину. Один раз я ее уже поймала на лжи и хочу это сделать еще раз», — пояснила Анна. Она хочет, чтобы Вероника сдала тест-ДНК на установление отцовства ребенка.

Также Анна рассказала, что после съемок последней передачи Горонок на следующий же день собрал вещи и ушел. На протяжении нескольких месяцев она не видела своего мужа. В студии появилась и сама Голубицкая. Женщина поведала, что с Марком у нее была долгая беседа. По ее словам, актер понял, что совершил ошибку и теперь хочет быть только с ней. Эксперты в студии уточнили, что из-за интересного положения Вероники ее нельзя проверить на полиграфе. Также женщина отказалась поговорить с экспертом, который умеет распознавать ложь по мимике. Все это навело гостей передачи на мысль о том, что возлюбленная Горонка лжет о своей беременности.

К обсуждениям присоединился актер. Марк не стал скрывать, что измена жены стала для него ударом. «Я вернулся и посмотрел на свое окружение, чтобы понять, к кому я могу обратиться со своей проблемой. Я вспомнил человека, Веронику», — пояснил он. Горонок подтвердил, что уже больше трех месяцев встречается с Вероникой. Он признался, что не уверен в том, что женщина ждет ребенка именно от него, но актер отметил, что готов жениться на Голубицкой. Эксперты задали несколько вопросов возлюбленной актера. В результате они пришли к выводу, что женщина или не беременна, или утаивает настоящий срок. Проверка Марка на полиграфе показала, что он не любит Веронику. Также выяснилось, что женщина не беременна. Оказалось, что Горонок сошелся с бывшей возлюбленной из-за мести к Анне. Случившееся вывело жену актера из себя. Она сначала ударила супруга по лицу, а затем накинулась с кулаками на Веронику. «Она, как змея, выжидала момента. Когда у нас случился конфликт, она его пригрела», — возмутилась Анна.