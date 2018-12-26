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ВЦИОМ: 80% россиян встретят Новый год дома

ВЦИОМ: 80% россиян встретят Новый год дома Pixabay.com
Подавляющее число наших соотечественников отметит праздник в родных стенах.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян о планах на новогоднюю ночь, а также о подготовке к празднику, в том числе о тратах.

Согласно результатам исследования, 80% жителей России намерены встретить ночь с 31 декабря на 1 января у себя дома, в кругу родных и близких. Еще 6% респондентов сообщили, что встретят Новый год в гостях. Около 4% поедут на дачу. Однако есть и 5% россиян, которые вообще не планируют как-либо отмечать праздник.

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Что касается подарков, то 25% наших соотечественников намерены дарить спиртные напитки, деликатесы и конфеты. При этом только 8% респондентов хотят получить такой подарок. Также по 23% и 21% набрали сувениры и игрушки, а также косметика и духи. Еще 13% россиян рассказали, что не будут ничего дарить своим близким.

Говоря о расходах на празднование Нового года и развлечения, россияне отметили, что в этом году они урезали свои траты на 4%. Если год назад сумма средних расходов составляла 14,2 тысячи рублей, то в этом — 13,7 тысяч. Об этом сообщает ВЦИОМ.

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ВЦИОМ: 80% россиян встретят Новый год дома
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