ВЦИОМ: 80% россиян встретят Новый год дома
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян о планах на новогоднюю ночь, а также о подготовке к празднику, в том числе о тратах.
Согласно результатам исследования, 80% жителей России намерены встретить ночь с 31 декабря на 1 января у себя дома, в кругу родных и близких. Еще 6% респондентов сообщили, что встретят Новый год в гостях. Около 4% поедут на дачу. Однако есть и 5% россиян, которые вообще не планируют как-либо отмечать праздник.
Говоря о расходах на празднование Нового года и развлечения, россияне отметили, что в этом году они урезали свои траты на 4%. Если год назад сумма средних расходов составляла 14,2 тысячи рублей, то в этом — 13,7 тысяч. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Ранее синоптики Росгидрометцентра рассказали, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь.