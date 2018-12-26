Екатерина Климова купила дом в поселке на Новой Риге

В загородном коттедже будет жить мама известной актрисы.

Не секрет, что Екатерина Климова на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных актрис российского кино. Многодетная мама, артистка успевает совмещать заботу о четверых наследниках с работой над ролями и яркими проектами. Правда, 2018 год звезда будет провожать не на съемочной площадке, а со своей семьей.

Праздничные дни Екатерина проведет за городом, в поселке на Новой Риге. Именно там она приобрела недавно дом, в котором будет жить ее мама. Знаменитость призналась, что родительница давно мечтала о загородной жизни, а в отпуск и на праздники к ней будут приезжать родные. Кроме того, артистка давно уже снимает на лето дом для семейства, чтобы можно было отдохнуть на природе, теперь же можно будет приезжать нее в съемное, а в свое жилье.

«Мне кажется хорошим знаком, что мы впервые встретим праздник в новом доме именно в год Свиньи», – рассказала Екатерина Климова.

Между тем, сама актриса покидать мегаполис пока не планирует. Из-за школы, куда почти ежедневно должны добираться дети, и слишком плотного рабочего графика, который рассчитан едва ли не по минутам, пишет сайт «7 Дней».