Екатерина Климова купила дом в поселке на Новой Риге
В загородном коттедже будет жить мама известной актрисы.
Не секрет, что Екатерина Климова на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных актрис российского кино. Многодетная мама, артистка успевает совмещать заботу о четверых наследниках с работой над ролями и яркими проектами. Правда, 2018 год звезда будет провожать не на съемочной площадке, а со своей семьей.
«Мне кажется хорошим знаком, что мы впервые встретим праздник в новом доме именно в год Свиньи», – рассказала Екатерина Климова.
Между тем, сама актриса покидать мегаполис пока не планирует. Из-за школы, куда почти ежедневно должны добираться дети, и слишком плотного рабочего графика, который рассчитан едва ли не по минутам, пишет сайт «7 Дней».
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