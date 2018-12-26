ВЦИОМ: Дарья Донцова стала самым популярным писателем в России
Жители страны отметили также заслуги Александра Пушкина и Захар Прилепина.
Своеобразные итоги года подвели в рамках опроса «ВЦИОМ-Спутник», опросив мнения россиян по ключевым направлениям. Что касается литературных итогов года, то здесь обошлось без сюрпризов. Вот уже долгие годы лидирующие позиции занимает автор детективов Дарья Донцова. Учителям литературы остается только вздыхать и жаловаться на то, что великие русские классики незаслуженно забыты.
Как сообщается на сайте центра, опрос был проведен в текущем декабре и в нем приняли участие 1600 россиян, достигших совершеннолетия. Напомним, лучшим музыкантом россияне признали Филиппа Киркорова, а самым популярным актером — Сергея Безрукова.
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