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ВЦИОМ: Дарья Донцова стала самым популярным писателем в России

ВЦИОМ: Дарья Донцова стала самым популярным писателем в России КП/БОрис Кудрявов
Жители страны отметили также заслуги Александра Пушкина и Захар Прилепина.

Своеобразные итоги года подвели в рамках опроса «ВЦИОМ-Спутник», опросив мнения россиян по ключевым направлениям. Что касается литературных итогов года, то здесь обошлось без сюрпризов. Вот уже долгие годы лидирующие позиции занимает автор детективов Дарья Донцова. Учителям литературы остается только вздыхать и жаловаться на то, что великие русские классики незаслуженно забыты.

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Впрочем, специалисты ВЦИОМ признают, что касается опроса о литературных предпочтениях, то в этом году сложилась непростая ситуация. Люди либо затруднялись ответить, либо называли столько различных авторов, что в итоге конкурсанты, которые вошли в топ-3, составленный по содержательным ответам, набрали только по два процента. К чести россиян, пальму первенства Дарья Донцова разделила с «нашим все» — Александром Сергеевичем Пушкиным. Столько же набрал еще один современный писатель Захар Прилепин.

Как сообщается на сайте центра, опрос был проведен в текущем декабре и в нем приняли участие 1600 россиян, достигших совершеннолетия. Напомним, лучшим музыкантом россияне признали Филиппа Киркорова, а самым популярным актером — Сергея Безрукова.

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Тэги:
Александр ПушкинВЦИОМДарья ДонцоваЗахар Прилепин

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ВЦИОМ: Дарья Донцова стала самым популярным писателем в России
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