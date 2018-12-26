«Глаза мамины»: Галина Юдашкина показала новое фото с подросшим сыном
Как известно, у Валентина Юдашкина и его жены Марины есть дочь Галина. Девушка уже несколько лет состоит в браке с бизнесменом Петром Максаковым. В этом году она наряда елку и украсила дом к праздникам еще в ноябре, чтобы порадовать своих детей. Сыну Галины Анатолию два года, а вот Аркадий родился всего девять месяцев назад. Родные и близкие были очень рады прибавлению в семье. В отличие от многих знаменитостей, дочь Юдашкина на стала прятать наследника от общественности.
Также многие отметили, что старший наследник Галины, в отличие от брата, больше похож на своего папу. Добавим, что дочь модельера не долго находилась в декретном отпуске. Уже через несколько недель она вернулась к работе. И сейчас Галина часто посещает различные мероприятия, а также уделяет время бизнесу. Напомним, что в начале ноября Юдашкина представила свою новую коллекцию одежды для детей. Для демонстрации фэшн-линейки она пригласила наследников Филиппа Киркорова, сына Евгения Плющенко, детей Михайлова, Барановской и других звезд.