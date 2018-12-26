«Глаза мамины»: Галина Юдашкина показала новое фото с подросшим сыном

Дочь знаменитого кутюрье не может налюбоваться на своего наследника.

Как известно, у Валентина Юдашкина и его жены Марины есть дочь Галина. Девушка уже несколько лет состоит в браке с бизнесменом Петром Максаковым. В этом году она наряда елку и украсила дом к праздникам еще в ноябре, чтобы порадовать своих детей. Сыну Галины Анатолию два года, а вот Аркадий родился всего девять месяцев назад. Родные и близкие были очень рады прибавлению в семье. В отличие от многих знаменитостей, дочь Юдашкина на стала прятать наследника от общественности.

На днях Галина поделилась трогательным фото с младшим сыном. В кадре она держит на руках Аркадия, облаченного в голубые ползунки и слюнявчик. «Ну что, похожи?», — поинтересовалась девушка. Если раньше все пользователи соцсети почти единогласно говорили, что малыш копия дедушки, то теперь они увидели, что глаза он точно унаследовал от своей мамы. «Очень похожи», «Глаза мамины», «Две половинки», «Одно лицо», — высказались подписчики.

Также многие отметили, что старший наследник Галины, в отличие от брата, больше похож на своего папу. Добавим, что дочь модельера не долго находилась в декретном отпуске. Уже через несколько недель она вернулась к работе. И сейчас Галина часто посещает различные мероприятия, а также уделяет время бизнесу. Напомним, что в начале ноября Юдашкина представила свою новую коллекцию одежды для детей. Для демонстрации фэшн-линейки она пригласила наследников Филиппа Киркорова, сына Евгения Плющенко, детей Михайлова, Барановской и других звезд.