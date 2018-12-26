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Филипп Киркоров подтвердил звание короля, став лучшим российским музыкантом 2018 года

Филипп Киркоров подтвердил звание короля, став лучшим российским музыкантом 2018 года КП/Владимир Велунгурин
Певец значительно опередил пианиста Дениса Мацуева и примадонну Аллу Пугачеву.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» узнал мнение 1600 россиян и назвал список самых популярных музыкантов в РФ. Пальма первенства досталась неутомимому Филиппу Киркорову. В этом году музыкант буквально фонтанировал яркими хитами. Его песня «Цвет настроения синий» возглавляла отечественные музыкальные чарты, клип взорвал интернет, несколько музыкантов даже выпустили свои версии. Например, рэпер Егор Крид записал песню «Цвет настроения черный». Киркоров попал в рекламный ролик средства от простуды с этим своим хитом.

После этого вместе с Николаем Басковым он представил песню «Ибица», клип на которую вызвал грандиозный скандал из-за своего фривольного, а подчас и распутного, содержания. Некоторые деятели культуры даже предложили лишить исполнителей их регалий и званий. Впрочем музыкант не обращает внимания на злопыхателей, с высоты своего опыта понимая, что хайп – двигатель популярности. Также Киркоров получил звание «Народного артиста Молдовы» и выступил продюсером молдавского трио DoReDoS на «Евровидении», в котором они вошли в десятку.

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В итоге Киркоров набрал десять процентов голосов. У ближайшего соперника, блистательного пианиста Дениса Мацуева, только шесть процентов. На третьей строчке расположился Николай Басков, который заработал пять процентов. По три процента получили Алла Пугачева, умерший год назад выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщается на сайте центра. Последний, кстати, в этом году совершил качественный скачок, став наставников седьмого сезона шоу «Голос».

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Тэги:
Алла ПугачеваДенис МацуевДмитрий ХворостовкийНиколай БасковСергей ШнуровФилипп Киркоров

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Филипп Киркоров подтвердил звание короля, став лучшим российским музыкантом 2018 года
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