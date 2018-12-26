Синоптики Росгидрометцентра рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Горожане смогут лепить снежки и снеговиков.

Считанные дни остаются до Нового года. Жители и гости столицы планирует встретить 2019 год по-разному — кто-то отметит праздник дома в кругу семьи, другие же намерены принять участие в народных гуляниях. Именно для последних синоптики Росгидрометцентра рассказали, какой же будет погода в Москве в новогоднюю ночь.

В целом, погода будет комфортной для прогулок и времяпрепровождения на открытом воздухе. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января в Москве ожидаются небольшой снег и легкий мороз. Температура воздуха будет колебаться в районе -4, -9 градусов по Цельсию. Усиления ветра не ожидается.

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При этом высота снежного покрова в праздничную ночь составит около 30 см. Вильфанд отметил, что при температуре -4, -9 снег должен хорошо лепиться, что позволит москвичам и гостям столицы поиграть в снежки и делать снеговиков.

«Посоветовал бы москвичам заранее запасаться морковками для носов», — приводит слова метеоролога агентство «Интерфакс».

Вильфанд уточнил, что это не окончательный прогноз погоды и в ближайшие дни он может скорректироваться.