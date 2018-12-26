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Заявление о разводе Ани Лорак с мужем пропало из реестра судебных решений

Заявление о разводе Ани Лорак с мужем пропало из реестра судебных решений Ани Лорак с дочкой и мужем/фото: instagram
Юрист считает, что пара либо решила не разводиться, либо звезда подписала с супругом мировую.

В деле о разводе звездной певицы Ани Лорак с мужем наметился крайне интересный поворот, который еще пока неизвестно, чем обернется. Заявление о разводе пропало из реестра судебных решений. Первое заседание суда по этому громкому делу должно было пройти еще 24 декабря в столице Украины — Киеве. Однако никакой информации, состоялось ли заседание, так нигде и не появилось.

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Один из украинских юристов считает, что возможных вариантов развития событий два. Либо супруги передумали разводиться, либо они заключили мировую, чтобы не бегать по судам. Юрист считает, что Лорак и ее муж в суд не пришли, а прислали вместо себя адвокатов, которые и сказали, что пара передумала разводиться.

Между тем некоторые средства массовой информации все-таки утверждают, что звёздная пара разводится. Просто Лорак не пришла, потому что у нее активная гастрольная деятельность, и терять время на развод с мужем лично она не захотела. Однако почему в суде не появился Мурат Налчаджиоглу, не совсем понятно. Молодой человек живет в Киеве и вполне бы мог лично посетить заседание, где решается его судьба, сообщает obozrevatel.com.

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Тэги:
Ани ЛоракКиевМурат Налчаджиоглу

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Заявление о разводе Ани Лорак с мужем пропало из реестра судебных решений
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