Александр Малинин с женой и детьми отпраздновал католическое Рождество на Мальдивах
Декабрь для большинства артистов самый напряженный и загруженный месяц в году. Александр Малинин также пережил трагедию в этом месяце. 3 декабря умер его отец Николай Степанович. Хоть они и мало общались, артист помог жене своего папы. Он передал деньги на похороны. Приехать проститься с родителем певец не смог. А несколько дней назад Малинин отправился в отпуск со своими родными.
Своих поклонников певец уже поздравил с наступающим новым годом. Пока неизвестно, вернется он в этом месяце домой или продолжит отдыхать и в январе. Добавим, что дочь Малинина взяла с собой в отпуск ни один чемодан с вещами. Каждый день она облачается в разные платья. В рождественский вечер девушка нарядилась в одном стиле со своей мамой: в серебристое короткое платье. Многие отмечают, что Устинья очень похожа на свою маму, а вот Фрол — весь в отца.