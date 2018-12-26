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Александр Малинин с женой и детьми отпраздновал католическое Рождество на Мальдивах

Александр Малинин с женой и детьми отпраздновал католическое Рождество на Мальдивах Александр Малинин с дочерью. фото: instagram.com/alexandr_malinin/
Певец решил расслабиться после напряженных рабочих месяцев в кругу родных.

Декабрь для большинства артистов самый напряженный и загруженный месяц в году. Александр Малинин также пережил трагедию в этом месяце. 3 декабря умер его отец Николай Степанович. Хоть они и мало общались, артист помог жене своего папы. Он передал деньги на похороны. Приехать проститься с родителем певец не смог. А несколько дней назад Малинин отправился в отпуск со своими родными.

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Певец с женой Эммой и взрослыми детьми: Устиньей и Фролом нежатся на солнце на Мальдивских островах. Там они и отметили католическое Рождество. Артист организовал праздничный ужин в одном из местных ресторанов. Супруга Александра даже облачилась в сверкающее мини-платье по такому случаю. Стоит отметить, что звездная семья весело проводит время. Они даже занимаются дайвингом. Малинин поделился снимками и видео, на которых запечатлены жители подводного мира. Ему удалось увидеть черепаху.

Своих поклонников певец уже поздравил с наступающим новым годом. Пока неизвестно, вернется он в этом месяце домой или продолжит отдыхать и в январе. Добавим, что дочь Малинина взяла с собой в отпуск ни один чемодан с вещами. Каждый день она облачается в разные платья. В рождественский вечер девушка нарядилась в одном стиле со своей мамой: в серебристое короткое платье. Многие отмечают, что Устинья очень похожа на свою маму, а вот Фрол — весь в отца.

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Александр Малинин с женой и детьми отпраздновал католическое Рождество на Мальдивах
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