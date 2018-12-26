«Разбирается в моде, как свинья в апельсинах»: Лена Миро раскритиковала Валентина Юдашкина

Блогерша при этом отметила, что как человек модельер ей нравится.

Известная блогерша Лена Миро раскритиковала модельера Валентина Юдашкина в своем «Живом журнале». По ее словам, все знают Юдашкина, как гуру моды в светской тусовке. Миро Юдашкин также нравится, как человек. Однако в моде, по уверению Миро, Юдашкин разбирается, как свинья в апельсинах. Миро вспомнила знаменитые балахоны Аллы Пугачёвой, в которых та появлялась на публике много лет. Она не понимает, зачем нужно было надеть на женщину «модели тумбочка» короткий бесформенный чехол.

Также лена Миро «проехалась» по дочери Юдашкина Галине. Она отметила, что девушке не повезло с ростом, который всего 150 сантиметров. Кроме того, как считает Миро, у Галины Юдашкиной короткие и довольно бесформенные ноги.

По словам Миро не нужно быть гуру моды, чтобы понять, что фигура Галины Юдашкиной будет куда гармоничнее, если на ней будут брюки подлиннее. Миро не понимает, почему папа-кутюрье не говорит об этом родной дочери. Блогерша также отметила, что все считают Юдашкина признанным авторитетом в мире моды. Однако, как она думает, в моде он мало что понимает.

Добавим, что Лена Миро известна своими яркими высказываниями. Ранее она неоднократно подвергала критике разных звезд. Так в последний раз она раскритиковала жену Дениса Глушакова и самого капитана «Спартака». Миро считает, что и футболист, и его супруга получили то, что заслуживали. При этом Миро заметила, что Дарья Глушакова беременна. А вот от кого Миро уточнить не смогла.