Дочку Тины Канделаки отчислили из МГУ

Мелания проучилась в престижном вузе чуть больше года.

Как известно, у Тины Канделаки есть дочь Мелания и сын Леонтий от бизнесмена Андрея Кондрахина. Уже четыре года она счастлива с новым супругом Василием Бровко. Со своими наследниками телеведущая постоянно находится на связи. Этой осенью она переписала роскошную квартиру в Москве на сына. Теперь у 16-летнего парня есть собственное жилье. Дочка Канделаки давно живет самостоятельно. В прошлом году она поступила в МГУ на факультет журналистики.

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Однако 26 декабря в СМИ появилась информация, что Мелания оказалась в списках студентов, которых отчислили из вуза. По некоторым данным на втором курсе девушка стала часто пропускать пары, а теперь вообще решила забрать свои документы из учебного заведения. Информация об отчислении Мелании указана в официальном приказе, который был вывешен на доске информации факультета. Как говорится в документе, девушка «отчисляется из числа студентов по собственному желанию». Пока сама Мелания не прокомментировала произошедшее.

Дочь Канделаки находится в Москве. Не так давно ее видели в барах «Симачев» и Happy End Bar, об этом сообщает издание People Talk. Добавим, что в октябре Мелания блистала на балу дебютанток Tatler. Тогда еще никто не мог предположить, что девушка решит забросить учебу. Возможно, что просто наследница телеведущей передумала становиться журналистом, поэтому приняла решение об уходе из вуза.