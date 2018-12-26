Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от известного хоккеиста

Прославленная спортсменка в первый раз стала мамой.

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева стала мамой. У 21-летней российской звезды мирового спорта родилась дочь, отцом которой стал супруг Яны, игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев.

Радостной новостью с общественностью поделилась сама Яна. В ее блоге в Instagram появился трогательный кадр из палаты роддома, на которой счастливый родитель нежно держит на руках новорожденную наследницу, вглядываясь в ее крохотное личико. «Папка! Я тебя люблю», – прокомментировала свой снимок прославленная спортсменка.

Напомним, о своей помолвке с известным хоккеистом Кудрявцева сообщила в июле 2018 года. Чемпионка показала в соцсети фото роскошного кольца, надетого на безымянный палец руки. На тот момент пара встречалась уже полгода, а ранее Яна признавалась в интервью, что ее избранником станет мужчина, имеющий отношение к спорту.

Яна Кудрявцева завоевала мировой чемпионский титул тринадцать раз, также она – пятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка покинула большой спорт в 2017 году, из-за последствий для здоровья, наступивших после серьезного перелома ноги.