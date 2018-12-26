Гимнастка Яна Кудрявцева родила дочь от известного хоккеиста
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева стала мамой. У 21-летней российской звезды мирового спорта родилась дочь, отцом которой стал супруг Яны, игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев.
Напомним, о своей помолвке с известным хоккеистом Кудрявцева сообщила в июле 2018 года. Чемпионка показала в соцсети фото роскошного кольца, надетого на безымянный палец руки. На тот момент пара встречалась уже полгода, а ранее Яна признавалась в интервью, что ее избранником станет мужчина, имеющий отношение к спорту.
Яна Кудрявцева завоевала мировой чемпионский титул тринадцать раз, также она – пятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка покинула большой спорт в 2017 году, из-за последствий для здоровья, наступивших после серьезного перелома ноги.