Клетчатые пижамы, подарки и кексы: Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество
Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) одна из самых известных певиц в мире. В 49 лет она не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом, а каждый ее выход в свет становится незабываемым, так как певица выбирает сказочные платья для появления на публике. А вот в личной жизни до недавнего времени у нее было не всего гладко. Артистка пережила несколько неудачных браков. С отцом двойняшек Макса и Эмми, которым уже по десять лет, она рассталась в 2014 году. Лишь спустя три года Лопес встретила любовь всей своей жизни — бейсболиста Алекса Родригеса.
Поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на фотографиях. Они с нетерпением ждут дня, когда влюбленные поженятся. Судя по снимкам, Родригес и мама Джей Ло подружились. «Я бы хотел видеть тебя счастливым каждый день», «Семейная идиллия!», «Какие восхитительные фотографии красивой семьи!», «Радостно видеть их такими сплоченными и счастливыми», — высказали свое мнение подписчики.