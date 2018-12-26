Клетчатые пижамы, подарки и кексы: Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

Певица провела вечер с детьми, своим возлюбленным и мамой.

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) одна из самых известных певиц в мире. В 49 лет она не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом, а каждый ее выход в свет становится незабываемым, так как певица выбирает сказочные платья для появления на публике. А вот в личной жизни до недавнего времени у нее было не всего гладко. Артистка пережила несколько неудачных браков. С отцом двойняшек Макса и Эмми, которым уже по десять лет, она рассталась в 2014 году. Лишь спустя три года Лопес встретила любовь всей своей жизни — бейсболиста Алекса Родригеса.

Пока влюбленные не торопятся идти в ЗАГС, но певица не скрывает, что очень счастлива с новым избранником. Алекс сразу нашел общий язык с наследниками Дженнифер, так как у него тоже есть дети от предыдущих отношений. На днях они отметили вместе Рождество. В соцсети артистка поделилась трогательными снимками. В праздничный вечер Лопес, дети, ее мама, и возлюбленный, облачились в клетчатые пижамы. Родригес помогал своей будущей теще готовить еду и угостил всех кексами. Дети в свою очередь открыли подарки, которые лежали под елкой.

Поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на фотографиях. Они с нетерпением ждут дня, когда влюбленные поженятся. Судя по снимкам, Родригес и мама Джей Ло подружились. «Я бы хотел видеть тебя счастливым каждый день», «Семейная идиллия!», «Какие восхитительные фотографии красивой семьи!», «Радостно видеть их такими сплоченными и счастливыми», — высказали свое мнение подписчики.