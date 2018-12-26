НОВОСТИ

Лолита пришла на могилу к Фаине Раневской

Лолита пришла на могилу к Фаине Раневской Лолита Милявская / фото: instagram.com
Певица заявила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году.

В прошлом году известная певица Лолита буквально покорила всех своей новой песней «Раневская». Пронзительные слова никого не могли оставить равнодушным в зале на концертах Лолиты люди плакали. Сама звезда также не могла сдержать слез, когда исполняла композицию, слова и музыку для которой написал Алексей Романов. Именно этот человек является автором многих хитов таких команд, как «Винтаж» и «А-мега».

больше по теме
Лолита попросила помочь погорельцам из Рязанской областиПевица не осталась равнодушна к чужой трагедии.

На своей страничке в социальной сети Instagram Лолита опубликовала видеозапись. Вместе с Алексеем Романовым она пришла на Донское кладбище, на могилу великой актрисы Фаины Раневской. Певица отметила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году и которое в итоге выполнила. На могиле актрисы Лолита и Романов зажгли свечи. Лолита отметила, что именно Раневская с небес курировала их песню. Также Лолита показал на видео, что на памятнике у Раневской есть маленькая собачка. Звезда отметила, что это именно та собака, которую так любила Раневская и которая после смерти актрисы прибегала к ней на могилу.

«Донское кладбище. Все очень скромно. Приходите иногда на могилу к Фаине Георгиевне», — заметила Лолита.

Вам может быть интересно:
Лолита Милявская рассказала о необратимых изменениях в организме Лолита отказалась платить за капитальный ремонт своего дома 260 тысяч рублей Лолита решила отдать все долги и уехать из России на праздники
Тэги:
Алексей РомановЛолитаФаина Раневская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита пришла на могилу к Фаине Раневской
Интересно?
Поделись с друзьями: