Лолита пришла на могилу к Фаине Раневской

Певица заявила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году.

В прошлом году известная певица Лолита буквально покорила всех своей новой песней «Раневская». Пронзительные слова никого не могли оставить равнодушным в зале на концертах Лолиты люди плакали. Сама звезда также не могла сдержать слез, когда исполняла композицию, слова и музыку для которой написал Алексей Романов. Именно этот человек является автором многих хитов таких команд, как «Винтаж» и «А-мега».

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На своей страничке в социальной сети Instagram Лолита опубликовала видеозапись. Вместе с Алексеем Романовым она пришла на Донское кладбище, на могилу великой актрисы Фаины Раневской. Певица отметила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году и которое в итоге выполнила. На могиле актрисы Лолита и Романов зажгли свечи. Лолита отметила, что именно Раневская с небес курировала их песню. Также Лолита показал на видео, что на памятнике у Раневской есть маленькая собачка. Звезда отметила, что это именно та собака, которую так любила Раневская и которая после смерти актрисы прибегала к ней на могилу.

«Донское кладбище. Все очень скромно. Приходите иногда на могилу к Фаине Георгиевне», — заметила Лолита.