Житель Швейцарии выиграл миллион в лотерее и сразу же потерял его
Житель Швейцарии Андреас Бюркли перед новогодними праздниками мог стать богаче на миллион франков (около 70 миллионов рублей), но в последний момент удача отвернулась от него.
Во время одного из выпусков телелотереи Swisslos, где любой желающий может внести свой взнос и попыпать счастья, приглашенный гость вытянул имя Андреаса из специальной коробки. Телеведущие принялись поздравлять победителя и показали чемодан с деньгами, который полагается счастливчику. Они решили лично поздравить мужчину и позвонили ему, однако тот не ответил на звонок.
Как рассказали сотрудники лотереи, Андреас Бюркли принял известие об аннулировании своего выигрыша с пониманием, пишет Daily Mail.
Ранее мы писали, что американка случайно выиграла в лотерею 100 тысяч долларов, отправившись в магазин за керосином.