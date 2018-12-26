Житель Швейцарии выиграл миллион в лотерее и сразу же потерял его

Победу Андреаса Бюркли объяснили «технической ошибкой».

Житель Швейцарии Андреас Бюркли перед новогодними праздниками мог стать богаче на миллион франков (около 70 миллионов рублей), но в последний момент удача отвернулась от него.

Во время одного из выпусков телелотереи Swisslos, где любой желающий может внести свой взнос и попыпать счастья, приглашенный гость вытянул имя Андреаса из специальной коробки. Телеведущие принялись поздравлять победителя и показали чемодан с деньгами, который полагается счастливчику. Они решили лично поздравить мужчину и позвонили ему, однако тот не ответил на звонок.

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К сожалению, радость Бюркли была недолгой. Вскоре телеведущие аннулировали победу швейцарца, объяснив ее «технической ошибкой». Так, в коробку с именами счастливчиков попало не 10, а 11 имен финалистов. Таким образом, итоги розыгрыша признали недействительными.

Как рассказали сотрудники лотереи, Андреас Бюркли принял известие об аннулировании своего выигрыша с пониманием, пишет Daily Mail.

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