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Хайп не помог: суд отказался снять обвинения в мелком хулиганстве с рэпера Хаски

Хайп не помог: суд отказался снять обвинения в мелком хулиганстве с рэпера Хаски @bolshe_ne_nado
Популярный исполнитель признан виновным по трем административным статьям за свои действия в кубанской столице.

Отмена концерта рэпера Хаски и его задержание краснодарской полицией произвели большой общественный резонанс. Но он не помог музыканту окончательно очистить свою биографию. Краснодарский краевой суд пересмотрел дело 25-летнего выходца из столицы Башкирии Улан-Удэ Дмитрия Кузнецова. Судебная инстанция оставила постановление без изменения.

Напомним, злоключения рэпера начались 21 ноября, когда был отменен его концерт в ночном клубе Краснодара. После этого музыкант устроил стихийное шоу на улице, по время которого запрыгнул на авто. На него возбудили административное производство за мелкое хулиганство с неповиновением представителям власти, незаконную организацию массового пребывания людей в общественном месте, также музыкант усугубил ситуацию, категорически отказавшись от медосвидетельствования.

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Кроме того, ему грозила уголовная статья за порчу чужого имущества. Позже уголовное дело возбуждать не стали. Из 15 суток ареста рэпер отсидел в СИЗо всего несколько дней и был отпущен на свободу. Исполнения наказания добиваться также не стали. Представитель рэпера требовал полной отмены постановления, но, судя по всему, этого не случилось/

«Краснодарский краевой суд оставил решение Первомайского районного суда, ранее признавшего Дмитрия Кузнецова (репер «Хаски») хулиганом, в силе. Вот такие вот у нас весёлые горки», — поделился в Facebook его адвокат Алексей Аванесян.

Впрочем, небольшие злоключения только сыграли на руку 25-летнему рэперу, он стал известен более широкой публике, добившись хайпа. Кроме того, за него вступились маститые коллеги самых разных музыкальных направлений, а ситуацию с отменно концертов рэперов подняли на самом высоком уровне. Недавно стало известно, что 25-летний музыкант вскоре станет отцом. Его 28-летняя супруга, актриса Алина Насибуллина, ждет первенца.

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Хайп не помог: суд отказался снять обвинения в мелком хулиганстве с рэпера Хаски
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