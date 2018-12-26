Андрей Малахов опубликовал архивный детсадовский снимок

Телеведущий признался, что не знает, какой костюм надеть на праздник сорок лет спустя.

Известный телеведущий Андрей Малахов признался, что находится в легком замешательстве. Звезда не знает, какой костюм ему выбрать на Новый год. На своей страничке в социальной сети Instagram Малахов опубликовал фотографию, на которой он находится в детском саду и встречает новый, 1979 год.

больше по теме Андрей Малахов отреагировал на слухи о проблемах с женой Телеведущего возмутили сообщения о неприятностях в его интимной жизни.

«Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова… Ёлка в детском саду «Воробышек», — заметил телеведущий.

«И обязательно в группе есть мальчик с острым колпаком, который всем детям тычет в глаза и мешает фоткаться. Фото супер», «Конечно же гусарский прикид!» «Мальчик с длинным колпачком не влез в толпу, поэтому его попросили повернуть голову?» «Как и много лет назад! Костюм гусарский. Это даже не обсуждается», «Андрей Николаевич, ну какой же вы душка были в садике», — заметили в комментариях пользователи.