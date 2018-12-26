Валерия поменяла стиль, представ в образе рок-дивы

Певица снялась для Новогоднего огонька вместе с Егором Кридом.

Как и большинство звезд шоу-бизнеса, в декабре рабочий график Валерии крайне загружен. Артистка не только выходит на сцену, чтобы спеть для зрителей, но и принимает участие в съемках новогодних телепрограмм. Недавно в дуэте с Алсу Валерия выступила в «Олимпийском» на «Главном новогоднем концерте», а накануне сообщила поклонникам, что вместе с Егором Кридом записала номер для Новогоднего огонька.

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На фото можно увидеть, что для работы с молодым исполнителем Валерия решила поменять свой традиционно строгий стиль на молодежный образ рок-дивы. Певица продемонстрировала в кадре роскошный черный плащ и аксессуары – огромные серьги, выполненные в форме «пацификов», и крупную золотистую цепь браслета. Крид же выбрал для съемок простую футболку и темные брюки.

Снимок со съемочной площадки Первого канала певица показала на своей страничке в

Подписчики блога остались в восторге от неожиданного образа Валерии и заявили, что будут с нетерпением ждать показа праздничного шоу. «До чего же стильная Валерия!», «Вам идет такая прическа», «Валерия, выглядите стильно, ярко, здорово», «Валерия – красотка! Так держать! Очень молодо, свежо!», «Образ – нечто. Несмотря на нежность вашей внешности, вы и в таком стиле остаетесь женственной и легкой», «Заинтриговали! Наверное, будет интересный номер!», «Отличный дуэт», – прокомментировали снимок фанаты.

Отметим, Валерия не впервые примеряет рокерскую атрибутику. Так, накануне в торговом центре на Кутузовском проспекте певица появилась в джинсах и черной косухе.