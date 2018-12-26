Алеся Кафельникова повторила знаменитый образ Шэрон Стоун из «Основного инстинкта»

Поклонники поразились сходству модели со знаменитой актрисой.

Алеся Кафельникова является дочерью теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. После развода родителей девушка осталась жить с отцом. Она пошла по стопам своей мамы и стала строить карьеру в модельном бизнесе. К слову, Алеся обладает эффектной внешностью. В свои 20 лет она работает с мировыми брендами и является востребованной моделью. В прошлом году девушка смогла побороть наркотическую зависимость и пережить болезненное расставание с возлюбленным рэпером Pharaoh. Теперь она с новыми силами вернулась к работе.

Кафельникова довольна часто снимается в дерзких образах. Совсем недавно она предстал перед поклонниками в одном нижнем белье. А несколько дней назад модель снялась в более пикантной фотосессии, в которой предстала в обрезе героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». В кадре она сидит на стуле в белоснежном платье с высоким воротом. Ее волосы зачесаны назад, а глаза подведены черной подводкой. Поклонники поразились сходству Алеси со звездой Голливуда.

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«Очень убедительно, как в фильме, и сходство есть с Шэрон», «Очень похоже», «Реинкарнация Шэрон Стоун», «Лучше ты бы была в главной роли вместо Шэрон», — прокомментировали пост подписчики. Многие ждали, что Алеся повторит «трюк» с ногами из фильма, но она этого делать не стала. Отметим, что девушка не только умеет позировать перед камерой, но и обладает хорошими вокальными данными. Иногда она записывает песни, которые выкладывает в Сеть, но пока выступать на сцене Кафельникова не планирует.