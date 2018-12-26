Алеся Кафельникова повторила знаменитый образ Шэрон Стоун из «Основного инстинкта»
Алеся Кафельникова является дочерью теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. После развода родителей девушка осталась жить с отцом. Она пошла по стопам своей мамы и стала строить карьеру в модельном бизнесе. К слову, Алеся обладает эффектной внешностью. В свои 20 лет она работает с мировыми брендами и является востребованной моделью. В прошлом году девушка смогла побороть наркотическую зависимость и пережить болезненное расставание с возлюбленным рэпером Pharaoh. Теперь она с новыми силами вернулась к работе.
Кафельникова довольна часто снимается в дерзких образах. Совсем недавно она предстал перед поклонниками в одном нижнем белье. А несколько дней назад модель снялась в более пикантной фотосессии, в которой предстала в обрезе героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». В кадре она сидит на стуле в белоснежном платье с высоким воротом. Ее волосы зачесаны назад, а глаза подведены черной подводкой. Поклонники поразились сходству Алеси со звездой Голливуда.