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Мария Порошина надеется, что у фильма «Елки. Последние» будет продолжение

Мария Порошина надеется, что у фильма «Елки. Последние» будет продолжение Мария Порошина. Фото: Global Look Press
Звездная актриса выразила свое признание режиссеру Тимуру Бекмамбетову.

Известная актриса Мария Порошина в начале января 2019 года должна родить своего пятого ребенка. Сейчас звезда готовится к пополнению в семействе.

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На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала архивный кадр, который был сделан год назад, когда вышла предыдущая часть «Елок». В то время актриса еще, естественно, не была беременной. «Люблю «Елки». Люблю Тимура! Всех причастных люблю и благодарю! (Прошлый год). А в этом году ждём «Последние елки», но не последние, дай Бог», — заметила актриса.

«Как всегда прекрасна», «С наступающим Новым годом и рождеством любимая. Счастья всей семье», «Мария — вы красавица!» «Елки» уже традиция», «Машенька, спасибо вам, что тоже снимались в «Ёлках»! – заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:
"Елки"Мария ПорошинаТимур Бекмамбетов

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Мария Порошина надеется, что у фильма «Елки. Последние» будет продолжение
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