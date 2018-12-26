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Настя Ивлеева со слезами на глазах сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка»

Настя Ивлеева со слезами на глазах сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка» @ptuxerman
Продюсеры уже объявили новые кастинги на роль ведущих.

Популярная блондинка Настя Ивлеева, которая вот уже несколько лет считается одной из самых востребованных ведущих и возглавляет списки сексапильных девушек отечественного шоубизнеса, покидает проект «Орел и решка. Перезагрузка». Рейтинговую программу о путешествиях Ивлеева вела два года. По большей части с ней снимался напарник Антон Птушкин, позже его заменили на Евсея Ковалева. Именно с ним Настя отправилась в последнее путешествие в рамках проекта и простилась со зрителями в романтическом месте. При этом блондинка не смогла сдержать слез в эфире. На своей странице в соцсетях девушка также попрощалась со значимой частью своей жизни, отметив, что это было увлекательной путешествие длиной в два года.

« Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки! Пту, ты все знаешь! И да, не забывайте, где заканчивается одна история, начинается другая!» — поделилась Ивлеева.

На страничке программы также подтвердили окончание сезона и уход ведущих, в том числе и Ивлеевой. Там отметили, что за это время участники намотали тысячи километров и совершили 80 увлекательных путешествий.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать. Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!» — говорится в сообщении.

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«Не хочу быть второй Бузовой»: Анастасия Ивлеева отказалась становиться певицейВедущая шоу «Орел и решка» на днях взяла интервью у Александра Реввы. Шоумен признался, что является поклонником творчества девушки и предложил ей стать певицей, но Настя Ивлеева ответила отказом.
Теперь продюсеры намерены приступить к поиску новых ведущих, кастинги традиционно привлекают многих travel-блогеров. Неизвестно, останется ли в проекте Ковалев, который в полной мере не успел реализовать себя, как ведущий.

Анастасия Ивлеева, в свою очередь, сосредоточится на собственных проектах, на ее станице в Инстаграм десять миллионов подписчиков, также она снимает популярные влоги и развивает свое Agent Show. Не исключено также, что она, как и Регина Тодоренко, станет ведущей авторского шоу на «Пятнице». Ведь нынешняя жена Влада Топалова тоже начинала телекарьеру в качестве ведущей «Орла и решки», а теперь она успевает совмещать заботы о новорожденном сыне с собственным шоу «Пятница с Региной».

 

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Тэги:
«Орел и решка»«Пятница!»Анастасия Ивлеева

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Настя Ивлеева со слезами на глазах сообщила об уходе из проекта «Орел и Решка. Перезагрузка»
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