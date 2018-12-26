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В Новокуйбышевске установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которых боятся дети

В Новокуйбышевске установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которых боятся дети Дед Мороз/globallookpress.com
Жители города возмущены появившимися в центре города сказочными персонажами.

В Самарской области в городе Новокуйбышевске местные чиновники рядом с городской администрацией установили очень странные и пугающие фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние персонажи больше напоминают фигуры из фильмов ужасов. Местные жители уже выразили по этому поводу свое возмущение.

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Интересно, что дети вообще теперь боятся показываться на городской елке. Многие удивлены, к примеру, почему у всеми любимого Деда Мороза отсутствует борода.

В социальной сети Twitter одна из местных жительниц опубликовал снимки «страшных» Деда Мороза и Снегурочки. Она задалась вопросом, что неужели именно так должны выглядеть новогодние персонажи. Добавим, что реакция от местных властей пока не последовала.

Жители города искренне надеются, что чиновники уберут странные персонажи и успеют до боя курантов поставить нормальных Деда Мороза и Снегурочку. Люди считают, что слуги народа над ними откровенно издеваются. Особенно новокуйбышевцам обидно за детей, которые ждали появления на площади сказочных персонажей очень давно.

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Тэги:
Дед МорозНовокуйбышевскснегурочка

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В Новокуйбышевске установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которых боятся дети
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