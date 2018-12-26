В Новокуйбышевске установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которых боятся дети

Жители города возмущены появившимися в центре города сказочными персонажами.

В Самарской области в городе Новокуйбышевске местные чиновники рядом с городской администрацией установили очень странные и пугающие фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние персонажи больше напоминают фигуры из фильмов ужасов. Местные жители уже выразили по этому поводу свое возмущение.

Жители Новокуйбышевска возмущены этими «фигурами». Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядит Дед Мороз и снегурочка?! @SamMobilePriem pic.twitter.com/DSVpmTk736 — Ирина (@Irina_Veshaeva) 25 декабря 2018 г.

Интересно, что дети вообще теперь боятся показываться на городской елке. Многие удивлены, к примеру, почему у всеми любимого Деда Мороза отсутствует борода.

В социальной сети Twitter одна из местных жительниц опубликовал снимки «страшных» Деда Мороза и Снегурочки. Она задалась вопросом, что неужели именно так должны выглядеть новогодние персонажи. Добавим, что реакция от местных властей пока не последовала.

Жители города искренне надеются, что чиновники уберут странные персонажи и успеют до боя курантов поставить нормальных Деда Мороза и Снегурочку. Люди считают, что слуги народа над ними откровенно издеваются. Особенно новокуйбышевцам обидно за детей, которые ждали появления на площади сказочных персонажей очень давно.