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Букингемский дворец опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II к Рождеству

Букингемский дворец опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II к Рождеству Елизавета II. фото: globallook.com
В этом году на столе рядом с главой Великобритании был размещен снимок ее старшего сына принца Чарльза.

На днях католики отметили один из самых важных и трогательных праздников — Рождество. Многие звезды провели 24 декабря с семьями. А королевская семья Великобритании по традиции каждый год отмечает этот праздник в Сандрингемском дворце. Немногие удостаивались чести отужинать вместе с членами королевской семьи в столь важный день. Однако в этом году королева Елизавета II (Elizabeth II) сделала исключение и пригласила на праздник во дворец маму Меган Маркл, жены принца Гарри. К удивлению общественности, мама герцогини Сассекской Дория Рагланд не приняла приглашение.

Другие традиции существуют при дворе уже много лет и их не нарушают. Так к Рождеству Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет королевы. В кадре Ее высочество сидит в гостиной, где все украшено к праздникам и даже стоит роскошная елка. Елизавета II разместилась за письменным столом, на котором лежат бумаги, а также стоит фото в рамке. В этом году в рамку был помещен снимок старшего сына королевы принца Чарльза. По всей видимости, такое решение было принято из-за того, что в этом году он отметил юбилей — 70 лет.

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Также королева обратилась к гражданам своей страны с праздничной речью. «Многие вещи меняются на протяжении жизни, и только вера, семья и дружба — мои постоянные спутники, именно они вселяют уверенность и помогают пройти путь. Даже если вы очень разные, относись к другому с уважением — это первый шаг к пониманию», — произнесла она. «Для моей семьи это был напряженный год, две свадьбы и два младенца, и в ближайшее время ожидается еще один ребенок. Это помогает бабушке быть при деле», — добавила Елизавета II. Напомним, что в этом году жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка — принца Луи. Также пополнение произошло в семье сестры Миддлтон — Пиппы. Девушка родила сына. Не так давно стало известно, что и принц Гарри скоро станет отцом. Его жена Меган должна родить первенца весной 2019 года.

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Букингемский дворец опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II к Рождеству
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