Букингемский дворец опубликовал новый портрет королевы Елизаветы II к Рождеству

В этом году на столе рядом с главой Великобритании был размещен снимок ее старшего сына принца Чарльза.

На днях католики отметили один из самых важных и трогательных праздников — Рождество. Многие звезды провели 24 декабря с семьями. А королевская семья Великобритании по традиции каждый год отмечает этот праздник в Сандрингемском дворце. Немногие удостаивались чести отужинать вместе с членами королевской семьи в столь важный день. Однако в этом году королева Елизавета II (Elizabeth II) сделала исключение и пригласила на праздник во дворец маму Меган Маркл, жены принца Гарри. К удивлению общественности, мама герцогини Сассекской Дория Рагланд не приняла приглашение.

Другие традиции существуют при дворе уже много лет и их не нарушают. Так к Рождеству Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет королевы. В кадре Ее высочество сидит в гостиной, где все украшено к праздникам и даже стоит роскошная елка. Елизавета II разместилась за письменным столом, на котором лежат бумаги, а также стоит фото в рамке. В этом году в рамку был помещен снимок старшего сына королевы принца Чарльза. По всей видимости, такое решение было принято из-за того, что в этом году он отметил юбилей — 70 лет.