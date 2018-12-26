«Ангел в черном»: Утяшеву в платье-бюстье со шлейфом сравнили с Венерой

Ранее в этом же наряде ведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева с шоуменом Павлом Волей появилась на церемонии награждения премии GQ Super Women.

Буквально на днях ведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева посетила Государственную Третьяковскую галерею, поделившись с верными почитателями свежим снимком в своем микроблоге. Для выхода в свет супруга шоумена Павла Воли выбрала черное платье-бюстье со шлейфом с открытыми плечами. Поклонники светской львицы отметили, что в этом наряде Утяшева сама напоминает «произведение искусства», многие сравнили телеведущую с богиней римской мифологии Венерой, покровительницей красоты и процветания.

«Мое место силы, вдохновения… где знаешь каждый зал и ждешь встречи с любимыми полотнами. Такой тихой, вечерней и одновременно праздничной, новогодней и музыкальной Третьяковку я еще не видела. Мой любимый Врубелевский зал. Оркестр. И музыка, музыка, музыка…» — отметила телеведущая.

«Вы очень красивая девушка!!! Восхищаюсь вами!!!», «Ангел в черном», «Какая грация», «Божественная!», «Очень красиво!!! Сама элегантность и утонченность!» — прокомментировали фото Ляйсан Утяшевой верные почитатели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в этом же платье Ляйсан Утяшева с шоуменом Павлом Волей появилась на церемонии награждения премии GQ Super Women. Тогда своей образ телеведущая дополнила белой накидкой. Утяшева не только получила заветную награду, став лауреатом премии, но и оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники отметили, что супруги выглядели по-настоящему счастливыми. Павел ни на минуту не отходил от возлюбленной. Напомним, что у пары есть двое детей: сын Роберт родился в Майами, ему пять лет, и дочка София, ей исполнилось три годика.