Ольга Шелест вслед за Брежневой примерила платье от дизайнера Игоря Чапурина

Телеведущая получили множество комплиментов благодаря необычному наряду.

В прошлом году Ольга Шелест отметила важную дату вместе со своим супругом клипмейкером Алексеем Тишкиным — 20 лет со дня знакомства. Свадьбу влюбленные сыграли лишь в 2014 году. У них подрастают две дочери: Муза и Айрис. Отметим, что знаменитость все свободное время посвящает своим наследницам. И при этом в 41 года артистка не перестает удивлять поклонников. Недавно она коротко подстриглась и осветлила волосы.

Теперь Ольга ищет новые способы, чтобы подчеркнуть свою прическу. На днях она облачилась в необычное ретро-платье с бантом на плече. Ткань наряда даже самой телеведущей напомнила обертку для подарков. «Упаковали! Осталось лечь под елку», — написала она. В сочетание с новой прической образ получился очень стильным. Поклонники пришли в восторг и даже сравнили Шелест с героиней из фильма «Великий Гэтсби» Дейзи.

«Красотка Ольга!», «Похожа на Дейзи из „Великий Гэтсби“», «Великолепная», — прокомментировали пост подписчики. Одна из поклонниц Шелест вспомнила, что недавно видела подобное платье на Вере Брежневой. Выяснилось, что телеведущая, как и Вера, облачилась в наряд от дизайнера Игоря Чапурина. Напомним, что Брежнева несколько дней назад появилась на передаче «Вечерний Ургант» в роскошном розовом платье со шлейфом. Пользователи соцсети решили, что наряды Чапурина идеально подходят для празднования Нового года.