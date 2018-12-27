В магазинных тортах «Наполеон» нашли кишечную палочку и синтетические подсластители

Эксперты Росконтроля накануне праздников проверили любимое лакомство и нашли грубые нарушения в четырех из пяти образцов.

Торт «Наполеон» любят во многих российских семьях, многие покупают его на праздники и украшают лакомством новогодний стол. Французский император вопреки легенде к созданию торта руку не прикладывал. Лакомство появилось в России в 1912 году в честь 100-летия изгнания Наполеона. Изначально это было треугольные пирожные, напоминающие по форме знаменитый головной убор поверженного заграничного полководца.

Сейчас «Наполеон» продают в разных вариациях. Накануне праздников эксперты Росконтроля проверили популярный вид торта. В супермаркетах они купили образцы под брендами «Фили бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», MIREL, «У Палыча».

В тортах «Фили бейкер» и MIREL нашли не указанный в составе сахарин, который недопустим для «Наполеона» по техническому регламенту. Это синтетический подсластитель, который гораздо слаще обычного сахара. Производители используют его для экономии. При этом никакой пищевой ценностью он не обладает. По классическому рецепту коржей должно быть порядка десяти. Для крема можно использовать молочный компонент (молоко, сгущенка, сливки, сливочное масло). В трех образцах — «Фили бейкер», «Кондитерская фабрика Венский цех», MIREL — состав крема не соответствует ни рецептуре, ни информации на этикетке. Что касается коржей, то больше всего их в торте «У Палыча» — 12. У остальных гораздо скромнее: от двух до пяти. «Фили Бейкер» вообще куполообразной формы и обошелся без коржей.

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Четыре из пяти образцов не прошли проверку на безопасность. В тортах «Фили бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех» и MIREL обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Они могут вызывать тяжелые пищевые отравления и кишечную инфекцию. Это говорит о нарушении санитарно-противоэпидемических требований при изготовлении. В этих же образцах специалисты лаборатории отметили присутствие дрожжей в количестве, превышающем допустимое для тортов с кремом. В результате эти образцы внесли в черный список Росконтроля. После лабораторных исследования из указанных вариантов к покупке эксперты рекомендовали только торт «У Палыча».