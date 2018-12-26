Полина Диброва вспомнила самый грустный семейный Новый год

Супруга известного телеведущего рассказала, как 31 декабря бесследно пропала ее любимая собака.

Большое семейство Дмитрия Диброва готовится к встрече Нового года. На каникулы телеведущий, его супруга Полина и сыновья обычно уезжают за границу, но в этом году было решено сделать праздник спокойным и домашним, с семейной вечеринкой – на сей раз это будет шоу двойников – и карнавалом.

В предновогодней суете нашлось место и печальным воспоминаниям. Полина Диброва рассказала, какой Новый год стал для семьи самым грустным. Когда-то у Дибровых жила собака – преданный хозяевам и всеми любимый пес породы бернский зинненхунд. Полина подарила щенка мужу во время своей первой беременности, и все шло хорошо, пока однажды на Новый год четвероногий питомец не перепугался, услышав звуки салюта. Пес исчез 31 декабря. Обнаружив пропажу, его беременная хозяйка проплакала всю новогоднюю ночь, а утром уже расклеивала объявления о пропавшей собаке. К сожалению, пса отыскать так и не удалось.

«Мои поиски успехом не увенчались. Мне хочется верить, что собака убежала куда-то далеко и нашла себе нового хозяина», – рассказала Диброва в интервью «Собеседнику».

С тех пор у пары родилось трое сыновей. Мальчики, старшему из которых, Саше, исполнилось восемь лет, уже помогают родителям в организации Нового года – наряжают елку и сочиняют письма Деду Морозу. В своих посланиях дети Дибровых просят подарки не только для себя, но и для других малышей, и обязательно желают поправиться ребятишкам, которые сейчас болеют.